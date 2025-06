Pakistan: 17-jähriger Tiktok-Star getötet

1 Tiktok-Star in Pakistan getötet (Symbolbild) Foto: dpa/Kiichiro Sato

In Pakistan sorgt die Tötung einer 17-Jährigen für Aufsehen. Der Tatverdächtige soll in der Vergangenheit wiederholt vergebliche Annäherungsversuche gestartet haben.











In Pakistan ist ein 17-jähriger Social-Media-Star getötet worden - die Polizei verdächtigt einen jungen Mann, der der Jugendlichen nachgestellt haben soll. Wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, brach der mutmaßliche Täter in das Haus des Teenagers in der Hauptstadt Islamabad ein und erschoss das Mädchen vor den Augen der Mutter.