Zollbeamte finden 60 Kilogramm Marihuana in Paketen

1 Das Gesetz sieht bis zu drei Jahren Gefängnis oder eine Geldstrafe für die Empfänger des Marihuana vor. (Symbolbild) Foto: dpa/Nicolas Armer

Bei einer Kontrolle in einem Paketzentrum im Raum Ludwigsburg finden Zöllner unter anderem Marihuana und Haschisch mit einem Schwarzmarktwert von rund 600.000 Euro. Gegen die Empfänger wird nun ermittelt.











Zollbeamte haben bei einer Kontrolle in einem Paketzentrum insgesamt 60 Kilogramm Marihuana gefunden. Dies habe zusammen mit den ebenfalls gefundenen 200 Gramm Haschisch einen Schwarzmarktwert von rund 600.000 Euro, teilte der Zoll am Freitag mit. Bei der Kontrolle Ende Mai in dem Paketzentrum im Raum Ludwigsburg stellten die Zöllner außerdem unversteuerten Wasserpfeifentabak, halluzinierende Pilze und Dopingmittel wie Testosteron sicher.