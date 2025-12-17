Mehr als 200 Pakete am Tag, Treppen ohne Aufzug – und kaum ein Dankeschön: Warum Weihnachten Paketboten an ihre Grenzen bringt und was sie sich von den Kunden wünschen.
Berlin - Ein Balanceakt vor dem Wohnhaus in Berlin-Karow: Auf dem einem Arm stapeln sich die Pakete, die andere Hand drückt auf die Klingel. Der Türsummer - schnell rein, die Treppe hoch, vier Stockwerke. "Hallo, hier ist Ihr Paket, danke, schönen Tag noch", sagt DHL-Paketbote Steve Josch und eilt die Treppe wieder herunter zum gelben Transporter. In der Weihnachtszeit darf er keine Zeit verlieren.