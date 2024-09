Pager-Explosionen im Libanon: Israel geht noch höher ins Risiko

1 Angehörige warten vor einer Klinik in Beirut auf Nachricht von ihren durch Pager-Explosionen verletzten Angehörigen. Foto: dpa/Hassan Ammar

Die massenhafte Explosion von Pager-Funkgeräten in Händen und Hosentaschen von Libanesen setzt ein furchterregendes Signal des Nachbarn Israel. Aber wächst damit dessen Sicherheit?











Was für ein Schlag! Fast unabhängig von der Frage, ob tatsächlich ein israelischer Geheimdienst hinter der massenhaften Explosion von Pager-Funkgeräten an den Körpern von Hisbollah-Angehörigen im Libanon steckt, ist die Botschaft angekommen: Wer Israel attackiert, legt sich mit den Falschen an. Denn Israel kann seine Feinde überall treffen. Sogar in deren Hosentaschen.