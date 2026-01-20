Schon länger wurde spekuliert, nun soll endgültig feststehen, dass "With Love, Meghan" keine weitere Staffel erhält. Herzogin Meghan sei aber an weiteren Spezialausgaben zu besonderen Anlässen interessiert.
Herzogin Meghan (44) wird mit ihrer Lifestyle-Serie "With Love, Meghan" wohl tatsächlich nicht für eine dritte Staffel auf Netflix zurückkehren. Das berichtet "Page Six" unter Berufung auf verschiedene Quellen. "Es wird keine Fortsetzung als Serie geben. Es gab zwar Gespräche über Feiertagsspecials, aber es ist noch nichts Konkretes in Planung", zitiert das US-Portal einen Insider.