Schon länger wurde spekuliert, nun soll endgültig feststehen, dass "With Love, Meghan" keine weitere Staffel erhält. Herzogin Meghan sei aber an weiteren Spezialausgaben zu besonderen Anlässen interessiert.

Herzogin Meghan (44) wird mit ihrer Lifestyle-Serie "With Love, Meghan" wohl tatsächlich nicht für eine dritte Staffel auf Netflix zurückkehren. Das berichtet "Page Six" unter Berufung auf verschiedene Quellen. "Es wird keine Fortsetzung als Serie geben. Es gab zwar Gespräche über Feiertagsspecials, aber es ist noch nichts Konkretes in Planung", zitiert das US-Portal einen Insider.

Wird es weitere Feiertagsspecials geben? Stattdessen wolle sich die Frau von Prinz Harry (41) auf den Ausbau ihrer Lifestyle-Marke "As Ever" konzentrieren. "Auf Meghans Social-Media-Kanälen wird man ähnliche Koch- und Bastelbeiträge für die Marke sehen, allerdings in kleineren Portionen", erklärte eine Quelle. Die erste Staffel von "With Love, Meghan" startete im März, die zweite folgte im August. Am 3. Dezember erschien dann noch ein Special zur Weihnachtszeit. In der Serie stellte die Herzogin verschiedene Gerichte und Bastelideen vor. Dabei wurde sie unterstützt von Köchen wie José Andrés, Roy Choi und Alice Waters sowie prominenten Bekannten wie Abigail Spencer und Chrissy Teigen.

Herzogin Meghan habe nun weitere Feiertagsspecials vorgeschlagen, etwa zum 4. Juli und zum Valentinstag. Ob diese realisiert werden, stehe aber noch nicht fest.

Vom Exklusiv-Vertrag zum "First Look"-Deal

Im vergangenen Jahr lief der mehrjährige, millionenschwere Exklusiv-Vertrag zwischen den Sussexes und dem Streamingportal aus. Es besteht jetzt ein "First Look"-Deal, sodass das Paar seine Projekte weiterhin zunächst Netflix vorstellt. Es besteht auch weiterhin eine Partnerschaft mit Herzogin Meghan für ihre Lifestyle-Marke "As Ever", die mit der Serie verknüpft ist und diverse Produkte wie Honig, Marmelade und Tee vermarktet.