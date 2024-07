Pärchendebüt bei Fashion Show: Christian Düren spricht über Liebes-Outing mit Amira Pocher

"taff"-Moderator Christian Düren wird zum Thema in seiner eigenen Sendung. Von seinen Kollegen lässt er sich auch zu ein paar Worten über seine Beziehung mit Amira Pocher hinreißen. Das Paar hat seine Liebe auf der Berliner Fashion Week öffentlich gemacht.

Über Monate hielten sie ihre Beziehung geheim. Nun feierten Amira Pocher (31) und "taff"-Moderator Christian Düren (34) auf der Berliner Fashion Week ihren ersten Auftritt als Paar. Während die Noch-Ehefrau von Comedian Oliver Pocher (46) mit Reportern plauderte, hielt sich Düren noch etwas im Hintergrund.

Seine ruhige Art schätzt die 31-Jährige sehr an ihrem neuen Partner, wie sie im Interview mit der ProSieben-Sendung "taff" verriet. Der Moderator scheint sich an den ganzen Trubel noch gewöhnen zu müssen. Von seinen Kollegen lässt er sich aber doch ein paar Worte zu seiner neuen Liebe entlocken: "Es ist das erste Mal und deswegen ist es aufregend. Aber es ist total gut, fühlt sich gut an", sagte der "taff"-Moderator seinen Kollegen.

Christian Düren: "Wir sind glücklich"

Auf die Frage, ob der gemeinsame Auftritt bei der Fashion Show von Marc Cain nun die offizielle Bestätigung ihrer Liebe sei, antwortete er: "Ja. Ich glaube, das kann man so sagen. Wir sind ja zusammen hier. Es fühlt sich gut an. Wir sind glücklich."

Die Sendung, in der der Beitrag lief, moderierte Düren selbst an der Seite seiner Kollegin Viviane Geppert (33). Für die Anmoderation des entsprechenden Beitrags ist Düren allerdings kurz verschwunden. "An dieser Stelle übernehme ich jetzt mal alleine", erklärt Geppert den Zuschauerinnen und Zuschauern. "Unser Mäuschen Christian hat sich gestern zum ersten Mal mit seiner neuen Liebe Amira Pocher gezeigt und wir waren natürlich mit dabei."

Amira Pocher froh über Liebes-Outing

Auch Amira Pocher ist mit dem Pärchendebüt sehr zufrieden. "Ich glaube, wir haben da alles richtig gemacht. Erstmal Zeit lassen und jetzt einen schönen Anlass genutzt, um einfach mal zu zweit aufzutauchen", sagte sie im Interview mit "taff".

Anfang des Jahres hatte es zwischen ihr und dem 34-Jährigen gefunkt. Auch ihre Kinder, die sie zusammen mit Noch-Ehemann Oliver Pocher hat, hat Düren bereits kennengelernt. Vergangenes Jahr hatten Amira und Oliver Pocher, die 2019 geheiratet hatten, ihre Trennung bekannt gegeben.