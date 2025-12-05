Pärchen-Treffen: Trudeau und Katy Perry zu Besuch bei Japans Ex-Premier

1 Dating-Spekulationen um Katy Perry und Justin Trudeau gibt es schon seit längerem. (Archivbild) Foto: Andy Kropa/Frank Gunn/Canadian Press/AP/dpa

Dating-Spekulationen um Popstar Katy Perry und Kanadas Ex-Premier Justin Trudeau gibt es schon seit längerem. Jetzt zeigten sich beide zusammen in Japan.











Tokyo - Nach monatelangen Dating-Spekulationen um US-Popstar Katy Perry (41) und Kanadas Ex-Premier Justin Trudeau (53) haben die beiden gemeinsam den früheren japanischen Premierminister Fumio Kishida besucht. "Der frühere kanadische Premierminister Justin Trudeau hat mit seiner Partnerin Japan besucht und mich und meine Ehefrau zum Mittagessen getroffen", schrieb Kishida auf der Online-Plattform X zu einem Foto, das alle vier vor einem Weihnachtsbaum zeigt. "Schön, dich zu sehen", antwortete Trudeau. "Katy und ich haben uns so gefreut, mit dir und Yuko zusammensitzen zu können."