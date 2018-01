Pädophilenring in Baden-Württemberg Tötungsfantasien des Täters waren bekannt

Von Eberhard Wein 12. Januar 2018 - 11:40 Uhr

Im Pädophiliefall von Freiburg hat die Polizei sieben Männer und eine Frau festgenommen. Foto: dpa

Einer der Freier des neunjährigen Jungen aus dem Raum Freiburg, der von seinen Eltern jahrelang gegen Geld für Vergewaltigungen vermietet worden sein soll, war schon einmal zu einer Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Doch der Bundesgerichtshof hob das Urteil auf.

Freiburg - Einer der mutmaßlichen Täter im Freiburger Pädophilenfall ist offenbar nur aufgrund einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs auf freiem Fuß gewesen. Wie der Kieler Oberstaatsanwalt Axel Bieler gegenüber unserer Zeitung erklärte, sei der Mann vom Kieler Landgericht 2010 zu einer Gefängnisstrafe von mehr als zehn Jahren mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Auf die Revision des Angeklagten hin habe der Bundesgerichtshof das Urteil aufgehoben und zurückverwiesen. Eine andere Kammer des Landgerichts milderte die Strafe daraufhin auf fünf Jahre und acht Monate ab. Der Mann habe die Strafe komplett verbüßt und war im Laufe des Jahres 2015 wieder entlassen worden. „Er stand unter Führungsaufsicht“, sagte Bieler. Man habe ihn immer wieder aufgesucht. Letztlich könnten solche Maßnahmen neue Straftaten aber nicht gänzlich verhindern.

Mehr zum Thema

BGH: Tötungsfantasien nicht ausreichend belegt

Der 43-jährige Mann aus dem Kreis Segeberg war am 3. Oktober 2017 in Karlsruhe verhaftet worden. Dort hatte er den neunjährigen Jungen treffen wollen, der als Opfer im Zentrum des Freiburger Missbrauchsfalls steht. Vor dem Treffen habe der Mann im Internetchat Tötungsfantasien im Zusammenhang mit dem sexuellen Missbrauch von Kindern geäußert. Solche Tötungsfantasien hätten bereits im vorangegangenen Strafverfahren eine Rolle gespielt, sagte Bieler. Er sei deshalb in erster Instanz wegen der Verabredung zum Mord verurteilt worden. Die Bundesrichter hielten dies nicht für ausreichend belegt, so dass der Mann in einem zweiten Verfahren lediglich wegen der Verabredung zum schweren sexuellen Missbrauch verurteilt wurde. Eine Sicherungsverwahrung war damit nicht mehr möglich.

Wie die Staatsanwaltschaft Freiburg mitteilte, war der neunjährige Junge von seiner 47-jährigen Mutter und deren 37-jährigem Lebensgefährten über mehr als zwei Jahre sexuell missbraucht und immer wieder gegen Geld anderen Männern für Vergewaltigungen überlassen worden. In Karlsruhe kam es allerdings nicht mehr zur Ausführung einer Tat. Der 43-jährige Mann aus Schleswig Holstein wurde von Spezialkräften des baden-württembergischen Landeskriminalamtes verhaftet. In seinem Rucksack fand die Polizei Fesselutensilien. Der Junge befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits in Sicherheit. Die Mutter und ihr Lebensgefährte sitzen seit Mitte September in Untersuchungshaft.