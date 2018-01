Pädophilenring in Baden-Württemberg Jugendamt gibt Familiengericht die Schuld

Von Eberhard Wein 13. Januar 2018 - 12:34 Uhr

Seit März waren dem Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald Hinweise auf einen drohenden Missbrauch des neunjährigen Buben vorgelegen. Foto: dpa

Jahrelang hat das Jugendamt das neunjährige Opfer des Pädophilenrings betreut. In Freiburg werden Erinnerungen an den Fall des dreijährigen Alessio werden wach.

Freiburg - Wer wusste wann wie viel und wer hat es versäumt, rechtzeitig einzugreifen? Nach der Zerschlagung eines Pädophilenrings, bei dem ein neunjähriger Bub im Raum Freiburg über mehr als zwei Jahre von seiner 47-jährigen Mutter und deren zehn Jahre jüngeren Lebensgefährten sexuell missbraucht und anderen Männern gegen Geld für Vergewaltigungen überlassen worden sein soll, rückt nun auch die Rolle des örtlichen Jugendamtes in den Blick. Wie die Behörde mittlerweile bestätigte, bestand ein jahrelanger Kontakt zu der Familie. Man habe das Kind sogar vorübergehend in Obhut genommen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Arbeit des Jugendamtes des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald in den öffentlichen Fokus gerät. Nach dem gewaltsamen Tod des dreijährigen Alessio im Januar 2015 in einer Gemeinde im Hochschwarzwald wurde nicht nur der verantwortliche Stiefvater zu einer langjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Auch der zuständige Mitarbeiter des Kreisjugendamtes musste eine Geldstrafe in der Höhe von drei Nettomonatsgehältern bezahlen. Er habe sich der fahrlässigen Tötung durch Unterlassen schuldig gemacht, hieß es im Strafbefehl. Zuvor hatte eine jahrelange Betreuung stattgefunden. Warnsignale waren offenbar ignoriert worden.

Fragen auch beim Fall Hussein K.

Auch beim gegenwärtigen Prozess gegen Hussein K., der im Oktober 2016 eine 19-jährige Studentin auf dem Dreisamradweg in Freiburg vergewaltigt und ermordet haben soll, wurden Zweifel an der Arbeit des Kreisjugendamtes laut. Mehr als ein halbes Jahr ließen sich die Mitarbeiter Zeit, um den vorgeschriebenen Hilfeplan zu erstellen. In dieser Zeit war schon vieles falsch gelaufen – so auch die Unterbringung in der Einliegerwohnung eines afghanischen Ärzteehepaares. Die offenbar falsche Alterseinschätzung – Hussein K. war zur Tatzeit vermutlich schon erwachsen – war allerdings lediglich ungefragt von den Kollegen des Freiburger Jugendamtes übernommen worden.

Der Fall Alessio war Anlass für das Landratsamt, die Arbeitsweise seiner Jugendhilfe grundsätzlich in Frage zu stellen. Der Münchner Kinderschutzexperte Heinz Kindler erarbeitete ein Gutachten, in dem er auch Empfehlungen für die Behörde aussprach. Der Stand ihrer Umsetzung soll im März Thema im Sozialausschuss des Kreistages sein. Auch landesweit entfachte der Fall Aktivitäten. Im Dezember unterzeichneten das Land und der Kommunalverband für Jugend und Soziales ein Kinderschutzkonzept, das die Abläufe und Abstimmungen innerhalb der Jugendämter sowie die Zusammenarbeit mit externen Partnern weiter optimieren soll. Unter anderem soll als Frühwarnsystem eine Arbeitshilfe in Form eines Ampelsystems eingerichtet werden. „Wir wollen alles in unserer Macht stehende tun, um das Risiko tragischer Verläufe so gering wie möglich zu halten“, sagte der Landessozialminister Manne Lucha (Grüne) bei der Unterzeichnung des Papiers.

Die Rolle der Gerichte

Allerdings sind die Jugendämter auf die Mitwirkung anderer staatlicher Stellen angewiesen, wie der Fall des neunjährigen Buben nun zeigt. Demnach seien der Behörde trotz des engen Kontakts zur Familie in all den Jahren keine Hinweise auf einen sexuellen Missbrauch zugegangen. Dies habe sich erst im März 2017 geändert, als die Polizei entsprechende Warnungen aussprach. Zuvor war aktenkundig geworden, dass der einschlägig vorbestrafte Lebensgefährte eine Beziehung mit der Mutter des Neunjährigen eingegangen war. Ihm war vom Landgericht der Umgang mit Minderjährigen grundsätzlich untersagt worden.

Hinweise auf konkrete Taten konnte die Polizei allerdings nicht geben. Dennoch zögerte das Jugendamt nach eigener Darstellung nicht. Der Bub sei in Obhut genommen worden. Allerdings hielt diese Entscheidung vor dem Familiengericht nicht stand. Das Kind musste zurück zu seiner Mutter. Das Jugendamt habe daraufhin das Oberlandesgericht angerufen, das den Verbleib in der Familie bestätigt habe. Weitere Einzelheiten nannte das Landratsamt nicht. Auf welcher inhaltlichen Grundlage die Gerichte entschieden, ist unbekannt.

Erst nach einem anonymen Hinweis im September nahm das Jugendamt den Buben dauerhaft in Obhut. Die Mutter, ihr Lebensgefährte und sechs weitere Beschuldigte – vor allem Freier, die den Jungen für vierstellige Summen buchten – sitzen in Untersuchungshaft.