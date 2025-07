Pächterwechsel: Tragödie im Theaterhaus – fürs Personal des Restaurants

1 Die verzweifelte Belegschaft der bisherigen Theaterhaus-Gastronomie Foto: Kathrin Haasis

Die Mitarbeiter vom Theaterhaus-Restaurant in Stuttgart sind verzweifelt: Der neue Pächter will sie nicht übernehmen. Hinter den Kulissen wird seit Monaten taktiert.











Die zwei Container vor dem Haus sind voll, das Restaurant ist fast leer. In den vergangenen zwei Wochen hat die Belegschaft das Lokal am Theaterhaus ausgeräumt. Ihrem Arbeitgeber PS! Theatergastronomie wurde das Pachtverhältnis zum 31. Juli gekündigt. Trotzdem werden sie an diesem Freitag, 1. August, zur Arbeit erscheinen. Sie haben sich juristisch beraten lassen und sind überzeugt: Der Nachfolger ist gesetzlich dazu verpflichtet, sie weiterzubeschäftigen. Aber die neuen Betreiber haben ihnen eine Absage erteilt. „Wir sind wie eine Familie gewesen“, sagt Dieter Baumgartner, „für uns ist die Situation sehr schmerzhaft.“ Seit 19 Jahren steht er in der Küche der Kultureinrichtung auf dem Pragsattel, und nun wissen der 62-Jährige und seine 17 Kollegen nicht, wie es mit ihrer Anstellung weitergehen wird. Für die Gastronomie-Truppe spielt sich am Theaterhaus eine Tragödie ab.