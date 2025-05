Neues Restaurant in Sillenbuch: Eine alte Liebe erwacht im Vecchio Amore zu neuem Leben

Vecchio Amore heißt auf Deutsch „alte Liebe“. Und die vergeht nie. Steile Treppen führen in dem Sillenbucher Fachwerkhaus aus dem 18. Jahrhundert in den ersten Stock ins Ristorante Vecchio Amore. Einst wurde hier schwäbische Kost serviert. Jetzt riecht es nach Trüffel und Pizza. Geblieben ist der 200 Jahre alte Kachelofen, an dem sich Generationen von Sillenbuchern den Rücken gewärmt haben. Wenn man das Ambiente mit viel Holz sieht, könne man meinen, die Zeit sei stehen geblieben.

In Wahrheit ist neues Leben erwacht, weil sich in der früheren Weinstube Schwanen, in der Stammtischrunden ihren Trollinger tranken, mediterraner Zauber entfaltet. Der 31-jährige Matthew Frison erfüllt sich mit Ehefrau Claudia Frison den Traum vom eigenen Lokal. Die beiden sind Eltern geworden. Die Mutter kümmert sich um das Baby, aber der Bruder des Chefs arbeitet im Service mit.

Lesen Sie auch

Hier geht es um echte Aromen

Sieben Jahre lang war der Schwanen an der Tuttlinger Straße leer gestanden, bevor 2021 die italienischen Brüder Michele und Giovanni Nardiello die Weinstube übernahmen. Erneut haben die Pächter gewechselt, aber die Küche ist italienisch geblieben.

Der neue Betreiber Matthew Frison ist kein gelernter Koch, sondern Elektriker, der vor sechs Jahren von seiner Heimat am Lago Maggiore der Arbeit wegen nach Deutschland gezogen ist. Was er in der Küche kann, hat er von der Mutter gelernt oder sich selbst beigebracht. Ihm gelingt es, mit einer großen Auswahl an hausgemachter Pasta (zwischen 13 und 17 Euro), Pinsa (8 bis 16 Euro) und Risotti (15 bis 17 Euro) für das italienisches Lebensgefühl ganz bodenständig zu sorgen. Hier geht es um echte Aromen und nicht um große Inszenierung.

Kein Schickimicki-Italiener, sondern herzlich und echt

Das Vecchio Amore von Sillebuch ist kein Schickimicki-Italiener. Im Ristorante geht es zu, wie es der Chef wohl von zuhause kennt: familiär, herzlich, echt. Der Lachs vom Grill (26 Euro) ist kross gebraten, hat eine saftige Konsistenz. Die Rosmarinkartoffeln dazu kosten fünf Euro extra. Das Entrecôte (26 Euro) ist auf den Punkt gegrillt, mit Kräuterbutter hätte es noch besser geschmeckt. Dazu wird Gemüse serviert. Die Pinsa, außen knusprig, innen weich, ist üppig belegt. Die Form ist nicht so rund wie bei der Pizza, sondern länglich, der Teig ist leicht und luftig.

Frisons Küche ist gut gestartet. Er will nun weitere Dinge anpacken. Der Lastenaufzug, der Behinderte befördern kann, ist defekt und soll erneuert werden. Der Außenbereich im Garten mit einem wunderschönen Blick auf den Wald ist noch nicht fertig. Und der Gewölbekeller soll eines Tages für private Feste genutzt werden. Macht man etwas mit Liebe, gerade auch mit alter Liebe, wird alles immer besser.

Ristorante Vecchio Amore, Tuttlinger Straße 96, 70619 Stuttgart, Telefon: 0173/5 446 971. Geöffnet . Geöffnet dienstags bis samstags von 17 bis 22 Uhr, sonntags von 11.30 Uhr bis 14 Uhr sowie 17 bis 21.30 Uhr. https://ristorante-vecchio-amore.eatbu.com.

Bewertung

Essen: 3 Sterne

Service: 3 Sterne

Atmosphäre: 4 Sterne

Legende: ***** = herausragend, ****= überdurchschnittlich, *** = gut, **= Luft nach oben, * = viel zu verbessern

Parkplätze vorhanden, Terrasse in Planung, nicht barrierefrei