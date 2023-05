1 Beim Konzert des Sängers Marko Perković Thompson im Juni 2022 standen die Gäste zu Hunderten Schlange vor dem Seaside-Club. Über den Auftritt des in den Medien als rechtsextrem eingestuften kroatischen Sängers berichten damals auch „Spiegel“ und „FAZ“. Foto: Stefanie Schlecht

Nach vier Jahren ist Schluss im Böblinger Seaside-Club: Im einstigen Seestudio gehen jetzt wohl endgültig die Lichter aus. Corona habe ihr das Geschäft kaputt gemacht, sagt Betreiberin Ivana Häcker. Aber auch die Stadt bekommt von der Berlinerin eine volle Breitseite ab.









Eine Berlinerin belebt das Böblinger Nachtleben: Mit diesem Ziel war Ivana Häcker im Frühjahr 2019 angetreten, als sie ihren Seaside-Club in den Räumen des ehemaligen Seestudios wiedereröffnete. Dank ihrer Verbindungen ins Musikgeschäft holte sie Rap-Größen wie Sido und Kool Savas an den Unteren See in Böblingen. Knapp vier Jahre später streicht Ivana Häcker die Segel – und feuert zum Abschied noch ein paar Breitseiten in Richtung der Stadt, mit der sie künftig nichts mehr zu tun haben will.