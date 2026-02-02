Pächter-Aus in Weiler Hütte: Gäste-Kritik reicht von „Nie wieder!!!“ bis „Unbedingt mal vorbei schauen!“

Mitte Januar hatte das Pächter-Duo Magdalena Lysakowska und Lukasz Wasiak das Ende seiner Bewirtung im Waldgasthof Weiler Hütte auf Facebook verkündet. Direkte Reaktionen von Gästen gab es auf der Internetplattform wenig, doch ein Blick auf Bewertungen bei Tripadvisor und Google zeigen, dass das Aus des Pachtverhältnisses einige Leute mit Freude, andere mit Bedauern erfüllen dürfte. Bewertungen reichen von „Nie wieder!!! Der Besuch war eine Frechheit am Gast!“ bis hin zu: „Ich kann jedem nur empfehlen: Unbedingt mal vorbei schauen!!“

Bei Google ergeben über 1700 abgegebene Stimmen eine Bewertungen von insgesamt 4,2 Sternen (5 Sterne sind die Höchstbewertung), wobei viele davon schon vor 2021 abgegeben wurden – das jetzige Pächter-Duo hatte die Gaststätte im Januar 2021 übernommen. Ein Besucher namens Franzl Cpn hatte vor sieben Monaten die volle Punktzahl gegeben und von dem „schönen, ruhigen und gemütlichen Biergarten“ geschwärmt. Und weiter: „Sehr nettes Personal, sehr leckeres Radler und sehr leckeres Essen. So eine Toplage direkt am Wald und trotzdem stark frequentiert, sehr angenehm ruhig, weil der Biergarten so riesig ist. Wir haben uns sehr wohlgefühlt und freuen uns auf das nächste Mal.“

„Ich werde da bestimmt nicht mehr hingehen“ – Kritik an Weiler Hütte

Ganz anders sieht das die Bewerterin Claudia Barm, die vor vier Wochen nur einen Stern verliehen hat. „Also ich werde da bestimmt nicht mehr hingehen“, schreibt sie und klagt über unfreundlichen Service und überzogene Preise. „Hoffe, es kommt bald ein neuer Pächter.“

Im Sommer ist der Biergarten ein beliebtes Ausflugsziel. Foto: privat

Bei Tripsadvisor liegen 44 Rezensionen vor, 14 davon stammen aus der Zeit von Wasiak und Lysakowska. Fünf Gäste haben ein sehr gutes oder gutes Urteil abgegeben, sechs ein sehr schlechtes oder schlechtes, vier Leute liegen mit drei Punkten in der Mitte. Viele Bewerter heben lobend das schöne Ambiente mitten im Schönbuch hervor, bemängeln aber lange Wartezeiten beim Service. „Schön, da im Biergarten in der Sonne zu sitzen, aber 45 Minuten anstehen für ein Bier, ist es definitiv nicht wert. Das könnte besser organisiert sein“, schreibt zum Beispiel UweIn.

Sehr zufrieden mit seinem Besuch war hingegen Josua L. An manchen Tagen müsse man zwar 30 bis 40 Minuten auf das Essen warten, „aber dies ist bei einer solch ausgebuchten Location auch nachvollziehbar“, schreibt er. Sein Fazit, das er mit fünf Punkten untermauert: „Ich kann die Weiler Hütte durchweg positiv bewerten. Das Essen hat uns durchweg sehr gut geschmeckt.“

Einen unschönen Nachmittag hatte wohl Bernd S., der im März 2022 auf der Plattform nur zwei Punkte verlieh mit den Worten: „Völlig überlaufen und daher auch für einen Biergarten vollkommen überzogene Preise! Kein Charme. Massenabfertigung.“ Völlig frustriert war auch der Gast Dieter H., der im April 2024 schrieb: „Unfassbare Preise. Warmes Flaschenbier in Selbstbedienung 5,10 Euro. Kuchen in der Größe fünf Mal acht Zentimeter 4,30 Euro. Jetzt ist Schluss.“ Wenig später hatte M. Casado einen Punkt verliehen und sich neben dem unfreundlichen Service über das Essen beschwert: „Ich habe auch noch nie gesehen, dass Essen so lieblos angerichtet war.“

Der Verpächter war mit Umsatz und Service der Betreiber unzufrieden

Zum Hintergrund: Seit dem Wochenende hat die Weiler Hütte geschlossen. Die Pächter Wasiak und Lysakowska, die den Waldgasthof am Ortsrand von Weil im Schönbuch im Januar 2021 übernommen hatten, gehen nicht freiwillig. Der Verpächter, der Verein Arbeitsgemeinschaft für Heimatpflege, hatte den beiden gekündigt. Als Gründe nannte der Vorsitzende Jochen Hiller gegenüber unserer Zeitung unter anderem mangelnde Umsätze und unzufriedenstellenden Service. Man suche nach einem neuen Pächter, der möglichst zu Beginn der Biergartensaison übernehmen soll.