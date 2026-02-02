Pächter-Aus in Weiler Hütte: Gäste-Kritik reicht von „Nie wieder!!!“ bis „Unbedingt mal vorbei schauen!“

Das Pächter-Paar muss die Weiler Hütte überraschend verlassen. Wie haben Gäste den Waldgasthof bewertet?
Mitte Januar hatte das Pächter-Duo Magdalena Lysakowska und Lukasz Wasiak das Ende seiner Bewirtung im Waldgasthof Weiler Hütte auf Facebook verkündet. Direkte Reaktionen von Gästen gab es auf der Internetplattform wenig, doch ein Blick auf Bewertungen bei Tripadvisor und Google zeigen, dass das Aus des Pachtverhältnisses einige Leute mit Freude, andere mit Bedauern erfüllen dürfte. Bewertungen reichen von „Nie wieder!!! Der Besuch war eine Frechheit am Gast!“ bis hin zu: „Ich kann jedem nur empfehlen: Unbedingt mal vorbei schauen!!“