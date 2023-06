12 Esslingens historische Altstadt kann man auch auf dem Kanu entdecken. Foto: z/E/sslinger Stadtmarketing und Tourismus

Motorboot fahren, Tauchen, Stand-up-Paddeln: Obwohl die Region Stuttgart nicht am Meer liegt, werden dort viele Aktivitäten am Wasser angeboten. Eine Übersicht, wo es welche Angebote gibt und wie viel sie kosten.









Stuttgart und Region - Nach so vielen grauen Tagen mit viel Regen hat sich der Sommer in Stuttgart und der Region nun doch wieder durchgesetzt. Auch für das Wochenende sind Temperaturen um die 30 Grad mit viel Sonne vorhergesagt. Da zieht es die Menschen nach draußen – und für die nötige Abkühlung möglichst nah ans Wasser. Doch es muss nicht immer das Freibad oder einer der Badeseen in der Region Stuttgart sein. Es gibt auch andere Möglichkeiten, am und im Wasser Spaß zu haben: sei es beim Tauchen in einem Turm, beim Rudern im Kanu, beim Gleichgewicht halten auf dem Stand-Up-Paddle-Board im Neckar oder beim Segeln auf dem Max-Eyth-See.