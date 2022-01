Unbekannter macht sich an Paketfächern zu schaffen

Packstation in Gemmrigheim

1 Der Unbekannte hatte versucht, Paketfächer der Packstation aufzubrechen. (Symbolbild) Foto: imago images/Beautiful Sports/BEAUTIFUL SPORTS/KJPeters via www.imago-images.de

Ein Unbekannter versucht, am Sonntagabend Paketfächer einer Packstation in Gemmrigheim aufzubrechen. Ein Zeuge bemerkt dies und schreit den Mann an, der sogleich zur Flucht ansetzt. Die Polizei sucht Zeugen.















Gemmrigheim - Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntagabend versucht, mehrere Paketfächer einer Packstation auf dem Parkplatz eines Discounters im Mühlackerweg in Gemmrigheim (Kreis Ludwigsburg) aufzubrechen. Ein Zeuge konnte den Unbekannten vertreiben und setzte zur Verfolgung an. Er verlor den Täter jedoch aus den Augen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, war der Zeuge gegen 22.15 Uhr zunächst auf dumpf klingende Schlaggeräusche aufmerksam geworden. Als er nachschaute, entdeckte er den Unbekannten, der sich an den Paketfächern zu schaffen machte. Der Zeuge schrie den Mann an, daraufhin flüchtete dieser zu Fuß in Richtung Neckar. Weder der Zeuge, der den Mann verfolgte, noch die Polizei, die eine Fahndung startete, konnten den Mann dingfest machen. Ob der Unbekannte Beute machen konnte, steht derzeit noch nicht fest. Der hinterlassene Sachschaden konnte ebenfalls noch nicht beziffert werden.

Der Zeuge beschreibt den Täter wie folgt: Etwa 1,80 Meter groß, schlank und dunkel gekleidet. Ferner trug er eine Mütze. Weitere Hinweise nimmt der Polizeiposten Kirchheim am Neckar unter der Telefonnummer 07143/891060 entgegen.