Pachtvertrag enthüllt: Prinz Andrew zahlt seit 22 Jahren keine Miete für die Royal Lodge

Muss Prinz Andrew nach seinem Herzogtitel bald auch noch auf sein Zuhause verzichten? In Großbritannien steigt jedenfalls der Unmut, nachdem Details aus seinem Pachtvertrag bekannt wurden. Demnach darf er seit 2003 mietfrei in der Royal Lodge wohnen - und das noch bis 2078.
Inmitten des Epstein-Skandals, der durch die am Dienstag posthum erschienenen Memoiren von Virginia Giuffre (1983-2025) weiter befeuert wird, wird bekannt, dass Prinz Andrew (65) seit 22 Jahren keine Miete für sein Anwesen in Windsor zahlt. Der private Pachtvertrag mit dem Crown Estate ermöglicht es ihm zudem, samt seiner Familie zu diesen günstigen Konditionen noch bis zum Jahr 2078 in der Royal Lodge wohnen zu bleiben. Neben Andrew wohnt auch seine Ex-Frau Sarah Ferguson (66) in dem Haus.