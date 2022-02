13 Ein Spaziergang zur Burg in Esslingen eignet sich immer für Verliebte. Von oben hat man einen schönen Blick auf die Stadt. Foto: Roberto Bulgrin

Stuttgart - Zweifelsohne: Gemeinsam abends auf dem Sofa liegen, lesen oder einen Film ansehen, ist etwas Schönes. Aber manchmal braucht es ein bisschen mehr; sei es in der Kennenlernphase oder auch, wenn zwei Menschen schon länger in einer Beziehung sind.

Und es gibt einige Orte in der Region Stuttgart, an denen Romantik aufkommt. Dazu gehört etwa das Seeschloss Monrepos in Ludwigsburg. Im Sommer kann man auf dem See Boot fahren oder am Ufer sitzen, im Winter eine Runde durch den Schlossgarten spazieren. Ebenfalls ein schönes Ausflugsziel ist die Burg in Esslingen, von wo aus man einen tollen Blick auf die Stadt hat. Danach kann man entweder durch die Altstadt bummeln – oder direkt im Lokal bei der Burg oben einkehren.

Ein Dinner im Dunkeln, ein Kino mit Betten

Wer sich gerne noch mehr bewegt, findet in der Region Stuttgart zahlreiche romantische Spaziergänge – sei es in Stuttgart selbst mit vielen Ausblicken, im Schnee auf der Schwäbischen Alb oder am Venusberg bei Aidlingen mit Pausenmöglichkeit auf einer Holzliege.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Die großen Fragen der Liebe – einfach erklärt

Ein besonderes Erlebnis ist auch ein Essen im Dunklen. Das wird regelmäßig in der Rosenau in Stuttgart sowie im Kulinarium an der Glems in Stuttgart angeboten. Und wer zwar einen Film ansehen will, aber mal anderswo als zu Hause, der kann das „Bed Cinema“ in Leonberg (Kreis Böblingen) ausprobieren. Dort können Paare liegend und kuschelnd Filme ansehen.

Wir haben in der Bildergalerie neun Tipps für romantische Ausflüge in der Region Stuttgart zusammengestellt. Klicken Sie sich durch.