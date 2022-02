11 Händchenhaltend spazieren, Essen gehen, einen Film im Kino ansehen: das sind beliebte Aktivitäten am Valentinstag. Foto: Lichtgut//Leif Piechowski

Romantische Spaziergänge, kuschelnd im Kino liegen oder ein Essen im Dunkeln verschenken: Wir haben acht Ausflugstipps für den Valentinstag in der Region Stuttgart gesammelt. Damit am Tag der Liebenden nichts schiefgeht.















Stuttgart - Manche hassen ihn und empören sich über den vermeintlichen Konsumzwang, andere lieben und feiern ihn jedes Jahr. So ganz ignorieren kann man ihn jedenfalls nicht: den Valentinstag. Am kommenden Montag, 14. Februar, werden deshalb wieder Tausende Blumen und Schokoladentafeln verschenkt. Das sind schöne Gesten, ohne Zweifel.

Mancher unternimmt am Tag der Liebe jedoch lieber etwas mit seinem Partner oder seiner Partnerin. Und glücklicherweise gibt es in Stuttgart und der Region genügend Ausflugsziele, an denen Romantik aufkommen kann.

Am Schloss Monrepos gibt es ein Valentinstag-Angebot

Eine schöne Aktivität für den Valentinstag ist sicherlich ein Besuch im „Bed Cinema“ in Leonberg (Kreis Böblingen), wo Paare liegend und kuschelnd Filme ansehen können. Beim romantischen Schloss Monrepos in Ludwigsburg gibt es ein spezielles Angebot für den Valentinstag – mit Vier-Gänge-Menü in der Gutsschenke, Übernachtung im Hotel und Frühstück. Und wer sich gerne mehr bewegt, findet in der Region Stuttgart zahlreiche romantische Spaziergänge – sei es in Stuttgart selbst mit vielen Ausblicken, im Schnee auf der Schwäbischen Alb oder mit Pausenmöglichkeit auf einer Holzliege mit Aussicht am Venusberg bei Aidlingen.

Wir haben acht Ausflugstipps für den Valentinstag in der Region Stuttgart zusammengestellt. Klicken Sie sich durch!

