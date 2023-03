1 Paare aus der Region damals und heute: die Liebe besteht. Foto: StZ/privat

Es sind sehr persönliche Geschichten, sie machen Hoffnung und Freude, sind oft zum Nägel zerbeißen aufregend und tief berührend: Paare aus Stuttgart und der Region erzählen uns, wie sie sich gefunden und lieben gelernt haben.









Es ist wunderschön, dieses Gefühl, kribbelnd brausesprudelig verliebt zu sein. Und sie alle erinnern sich noch genau daran: Paare aus Stuttgart und der Region erzählen uns ihre sehr persönlichen Geschichten des Kennenlernens. Ob im Zug oder auf dem Frühlingsfest – keine Geschichte gleicht der anderen. Und doch ist eines immer gleich: Zwei Menschen finden einander und entscheiden sich für ein gemeinsames Leben. Ist das nicht gewaltig?

Liebe auf den ersten Blick? Das gibt es

Christian und Stefanie Fischer aus Botnang lernen sich 2003 auf dem Stuttgarter Frühlingsfest kennen. Sie sagt: „Ich bin verheiratet.“ Er: „Ich bin Vater.“ Gegen alle Widerstände und Hals über Kopf entscheiden sie sich für ein gemeinsames Leben.

Der Abend in der Disco Cactus ändert alles

Als Thorsten Rohrscheidt an einem Abend im Oktober 1985 die Disco Cactus in Leonberg betritt, sitzt Gaby in ihrem Auto vor dem Club und fragt sich: Soll ich wirklich reingehen?

1963 beginnt das Abenteuer

Dass Erika und Alfred ein Paar wurden, hat mit einigen Zufällen zu tun. Ein auffälliger roter Mantel und ein Novembertag auf einer Brücke in Esslingen – das ist ihre Liebesgeschichte.

Ein BVB-Fan erobert ihr Herz

Jennifer und Nico Kriebel aus Waiblingen finden durch ein kurioses Missgeschick zueinander. Im Zug nach Freiburg blicken sie sich das erste Mal in die Augen.

Ein Döner beim Ersten Date

Laura und Renard sind seit fast 15 Jahren ein Paar – und damit ihr halbes Leben lang. Dabei hatte er sie am Anfang kaum beachtet.

Die Liebe entsteht beim Bäcker

Lukas und Kathi wohnen jahrelang in Stuttgart fast Tür an Tür, gehen in die selben Läden einkaufen, haben den selben Hausarzt. Getroffen haben sie sich nie. Bis es beim Bäcker hinter der Theke funkt, gab es aber einige Widerstände.

Ein Zwischenstopp in Stuttgart, der alles ändert

Mit einer Fernsehshow hat alles angefangen. Und aus der ersten Begegnung zwischen Alwin Bayr und Heideltraud Lindemann wurde gleich die Liebe fürs Leben.

Faschingsliebe in der Wilhelmshöhe

Marie-Louise und Peter Albeck aus Warmbronn haben sich 1963 im legendären Tanzlokal Wilhelmshöhe in Geislingen an der Steige kennengelernt, das heute im Freilichtmuseum Beuren steht. Wenn Marie-Louises Mutter nicht gewesen wäre, hätte es wohl nie ein zweites Treffen gegeben.

