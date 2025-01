Paar teilt sich einen Sohn: Courtney Ford und Brandon Routh lassen sich scheiden

"Dexter"-Star Courtney Ford (46) und der ehemalige "Superman" Brandon Routh (45) lassen sich nach über 17 Ehejahren scheiden. Wie das US-Promiportal "TMZ" berichtet, habe Ford die Scheidung am Mittwoch (7. Januar) eingereicht. Als Grund soll die Schauspielerin "unüberbrückbare Differenzen" in den Papieren angegeben haben. Ein Trennungsdatum habe sie nicht genannt.

Aus den Dokumenten soll zudem hervorgehen, dass Ford das gemeinsame rechtliche und physische Sorgerecht für ihren Sohn Leo (12) sowie Ehegattenunterhalt beantragt habe. Gleichzeitig habe sie das Gericht in den Papieren darum gebeten, ihrem Noch-Ehemann keinen Ehegattenunterhalt zu gewähren.

Lesen Sie auch

Scheidung über 20 Jahre nach erster Begegnung

Ford und Routh lernten sich 2003 in einer Bowlinganlage in Los Angeles kennen, in der der "Superman Returns"-Star als Barkeeper arbeitete, wie er "People" verriet. Ford habe zur gleichen Zeit dort die Generalprobe des Hochzeits-Dinners ihres Bruders besucht. "Er lernte meine ganze Familie an dem Tag kennen, an dem er mich traf", erzählte die Schauspielerin.

2006 gab das Paar seine Verlobung bekannt, auf die 2007 ihre Hochzeit folgte. Am 24. November 2007 gaben sie sich auf der El Capitan Ranch im kalifornischen Santa Barbara das Jawort. 2012 begrüßten sie schließlich ihren Sohn Leo auf der Welt.

Gemeinsame Filmauftritte

Courtney Ford machte sich vor allem als Serienschauspielerin einen Namen. Durch ihre Rolle als Reporterin Christine Hill in der Krimiserie "Dexter" wurde sie einem breiten Publikum bekannt. Dazu übernahm sie in den beliebten Sitcoms "The Big Bang Theory" und "How I Met Your Mother" kleinere Rollen. Ehemann Routh war neben seiner Hauptrolle in "Superman Returns" in der SciFi-Serie "Legends Tomorrow" zu sehen, in der auch Ford vier Jahre lang mitspielte. Einen weiteren gemeinsamen Auftritt hatten sie unter anderem in dem Drama "Missing William" (2011).