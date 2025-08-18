Paar soll seit Tagen gestritten haben: Fühlte sich Laura Maria Rypa von Pietro Lombardi alleingelassen?

Was führte zum Liebes-Aus bei Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa - nur ein Jahr nach der Geburt ihres zweiten gemeinsamen Sohnes und kurz vor dem Umzug in ein neues Haus? Angeblich soll es in den vergangenen Tagen immer wieder Streit gegeben haben.

Mit der Bekanntgabe ihrer Trennung von Pietro Lombardi (33) hat Laura Maria Rypa (29) am 17. August die Fans überrascht. Während sie ein "Wir"-Statement teilte, meldete sich der Sänger bislang nicht zu Wort. Auch zu den Gründen für das Liebes-Aus des verlobten Paares ist nichts bekannt. Wie "Bild" berichtet, sollen die beiden aber seit Tagen Streit gehabt haben.

Fühlte sich Rypa alleingelassen?

Demnach soll sich der "DSDS"-Star zu Hause zu wenig einbringen, obwohl es dort viel zu tun gibt. Die beiden haben zwei kleine Söhne und stecken zudem im Umzugsstress. Laut "Bild" müssen sie ihr bisheriges Haus bis zum 15. September räumen. Fühlte sich die junge Mutter etwa von ihrem Partner alleingelassen?

Bereits im November 2024 klagte sie nach einem heftigen Streit gegenüber der Zeitung: "Nach der Geburt unseres Kleinen war Pietro sehr oft nicht da. Die ersten zwei, drei Wochen war es wirklich so, dass ich sehr viel geweint habe, weil ich Schwierigkeiten hatte, mir und meinen beiden Kindern gleichermaßen gerecht zu werden. Pietro war halt in der Zeit viel beruflich unterwegs, und ich war viel alleine." Auch jetzt ist der Sänger beruflich wieder viel unterwegs gewesen, hatte etliche Termine auf Mallorca - Auftritte und die Arbeit an einem neuen Musikvideo.

"Unterschiedliche Wege eingeschlagen"

In ihrer Instagram-Story hatte Laura Maria Rypa am Sonntagnachmittag verkündet: "Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben. Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen, und deshalb haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen. Aus Respekt gegenüber unseren Kindern möchten wir zu dieser Entscheidung nichts weiter öffentlich sagen. Für uns ist es wichtig, diesen Schritt in Ruhe und im Privaten zu gehen. Vielen Dank für euer Verständnis."

Seit 2022 waren sie verlobt

Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi waren seit 2022 verlobt und haben zwei gemeinsame Söhne, die im Januar 2023 und August 2024 zur Welt kamen. Für 2025 hatte das Paar eigentlich große Pläne: Der Umzug in ein Haus, das sie seit Längerem renovieren, und danach die Hochzeit. Zudem träumte der Sänger von weiterem Nachwuchs, er hätte gerne noch eine Tochter.

Aus seiner ersten Ehe mit Sängerin Sarah Engels (32) hat Pietro Lombardi noch den 2015 geborenen Sohn Alessio. Die beiden trennten sich 2016.