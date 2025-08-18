Paar soll seit Tagen gestritten haben: Fühlte sich Laura Maria Rypa von Pietro Lombardi alleingelassen?

Was führte zum Liebes-Aus bei Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa - nur ein Jahr nach der Geburt ihres zweiten gemeinsamen Sohnes und kurz vor dem Umzug in ein neues Haus? Angeblich soll es in den vergangenen Tagen immer wieder Streit gegeben haben.
Mit der Bekanntgabe ihrer Trennung von Pietro Lombardi (33) hat Laura Maria Rypa (29) am 17. August die Fans überrascht. Während sie ein "Wir"-Statement teilte, meldete sich der Sänger bislang nicht zu Wort. Auch zu den Gründen für das Liebes-Aus des verlobten Paares ist nichts bekannt. Wie "Bild" berichtet, sollen die beiden aber seit Tagen Streit gehabt haben.