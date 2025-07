Paar soll sehr glücklich sein: Bradley Cooper: Macht er Gigi Hadid einen Antrag?

Wagen Gigi Hadid (30) und Bradley Cooper (50) bald den nächsten Schritt? Ein Insider hat "Page Six" verraten, dass es bei dem prominenten Paar offenbar immer ernster wird. Der Schauspieler denkt angeblich "über eine Heirat und Kinder mit Gigi" nach. "Er könnte ihr in den nächsten Monaten einen Heiratsantrag machen", wird die anonyme Quelle von der Promiseite der "New York Post" weiter zitiert.

Sie sollen seit fast zwei Jahren liiert sein

Gerüchte über eine Beziehung des Hollywoodstars mit dem Model kamen erstmals im Oktober 2023 auf. Damals waren Gigi Hadid und Bradley Cooper US-Medienberichten zufolge bei einem Abendessen in New York City gesichtet worden. Seitdem sollen die beiden unzertrennlich sein. "Sie können sich eine Patchwork-Familie mit ihren Töchtern und ihren eigenen Kindern vorstellen", sagte eine Quelle laut "Page Six". Ein Insider erzählte zudem, dass das Paar "unglaublich glücklich ist und in seiner eigenen Blase lebt". Die beiden halten ihre Beziehung weitestgehend von der Öffentlichkeit fern. Erst im Mai machte Gigi Hadid ihre Liebe zu dem Schauspielstar auf Instagram offiziell.

Im März gab das Model in einem Interview mit "Vogue" seltene Einblicke in die Partnerschaft. Die 30-Jährige beschrieb ihre Beziehung als romantisch und sagte: "Ich fühle mich einfach sehr glücklich." Gigi Hadid fügte hinzu: "Ich respektiere ihn so sehr als kreative Person, und ich habe das Gefühl, dass er mir so viel gibt: Ermutigung und einfach Glauben."

Die beiden haben jeweils ein Kind aus vorangegangenen Beziehungen: Bradley Cooper hat Tochter Lea De Seine (8) mit dem Model Irina Shayk (39). Das Paar war ab 2015 zusammen und trennte sich vier Jahre später. Hadid hat Tochter Khai (4) mit One-Direction-Star Zayn Malik (32). Die beiden hatten sich im Oktober 2021 nach fast sechs Jahren Beziehung getrennt.