Paar nach 14 Ehejahren getrennt: Liebes-Aus bei den Ulmens: Die Chronik einer geplatzten Vorzeige-Ehe

Fast 15 Jahre hielt die Ehe von Collien Fernandes und Christian Ulmen. So überraschend die Beziehung einst kam, so unglaublich wirkt es nun, dass sie wirklich vorbei sein soll.
Als vor rund 15 Jahren die Meldung die Runde machte, dass Collien Fernandes (43) und Christian Ulmen (49) ein Paar sind, wurde allseits nicht schlecht gestaunt. Der freche Kerl von "Unter Ulmen", der schamlose Typ von "Mein neuer Freund" hat doch wirklich das Herz der charmanten Moderatorin erobert? Aber er ist doch MTV, sie VIVA! Viel zu unterschiedlich sind die beiden, das wird nicht lange halten - das dachten wohl einige und hofften andere, die heimlich in Fernandes verknallt waren.