Paar nach 14 Ehejahren getrennt: Liebes-Aus bei den Ulmens: Die Chronik einer geplatzten Vorzeige-Ehe

Fast 15 Jahre hielt die Ehe von Collien Fernandes und Christian Ulmen. So überraschend die Beziehung einst kam, so unglaublich wirkt es nun, dass sie wirklich vorbei sein soll.

Als vor rund 15 Jahren die Meldung die Runde machte, dass Collien Fernandes (43) und Christian Ulmen (49) ein Paar sind, wurde allseits nicht schlecht gestaunt. Der freche Kerl von "Unter Ulmen", der schamlose Typ von "Mein neuer Freund" hat doch wirklich das Herz der charmanten Moderatorin erobert? Aber er ist doch MTV, sie VIVA! Viel zu unterschiedlich sind die beiden, das wird nicht lange halten - das dachten wohl einige und hofften andere, die heimlich in Fernandes verknallt waren.

Wie man sich doch täuschen kann. 2011 folgte die Hochzeit, 2012 die gemeinsame Tochter und bis jetzt, September 2025, eine skandalfreie, in der Promiwelt wahrlich nicht häufig zu beobachtende Vorzeige-Ehe. So überraschend wie einst die Beziehung der beiden kam, so nahezu unglaublich wirkt nun ihre Trennung nach 14 Ehejahren, die laut Presseinfo allerdings "bereits vor einiger Zeit" erfolgt war.

Ein gutes Team vor und abseits der Kamera

Ob gemeinsame Werbespots, Auftritte bei Veranstaltungen oder Projekte wie die Serie "jerks." (in der die beiden fiktionale und in der Tat bereits geschiedene Versionen ihrer selbst verkörpern): Fernandes und Ulmen präsentierten sich stets als tolles Team, das auf derselben Wellenlänge funkt. Trotz Trennung werden sie das auch weiterhin tun, allein schon ihrem Kind zuliebe: "Als Paar gehen wir fortan getrennte Wege, doch als Eltern werden wir weiterhin gemeinsam für unsere Tochter da sein", heißt es in der offiziellen Mitteilung über ihre Trennung.

Zwar sagte Christian Ulmen mal: "Ich habe alles ausprobiert, es mit Ironie versucht und mit Lügen, es hat aber alles nichts genutzt. Der einzig mögliche Weg, die Privatheit für sich zu bewahren, ist, gar nicht mehr darüber zu sprechen." Diese Worte fielen allerdings bereits im Jahr 2011 im Gespräch mit "Petra". Ulmen war gerade erst aus den Flitterwochen zurückgekehrt, um seinen Film "Männerherzen" zu promoten., und machte sich als frischgebackener Ehemann ganz offenbar sorgen um die Sensationsgier der Klatschpresse.

Aber: Trotz des öffentlichen Interesses an ihrer Ehe schafften es beide in der Folgezeit ausgesprochen gut, ihre Beziehung privat zu halten. Zumindest, wenn sie nicht ohnehin freiwillig Einblicke gewährten, wie etwa vor rund zweieinhalb Jahren.

Vor zwei Jahren wurde zusammen ausgewandert

Denn Anfang 2023 folgte ein bedeutender Schritt für die dreiköpfige Familie: Die Ulmens wanderten nach Mallorca aus. Eine ganz spontane Idee sei das gewesen, direkt nach der Ankunft hatten sie "am nächsten Tag einen Besichtigungstermin und haben das Haus sofort gekauft. Die Entscheidung dauerte eineinhalb Tage - und erst danach haben wir überlegt, wie wir jetzt weitermachen", berichtete Fernandez später im Jahr der Zeitschrift "Bunte".

Neben dem besseren Wetter gab es auch einen ernsten "Grund, warum ich froh bin, dass wir jetzt auf Mallorca leben: In Deutschland hatte ich einen Stalker, gegen den ich nichts unternehmen konnte, weil der Mann bisher noch nicht gewalttätig war."

Ihre Ehe galt lange als Ausnahmeerscheinung in der deutschen Promiwelt - leise, stabil und gänzlich ohne Eskapaden. Mit der nun offiziell bestätigten Trennung endet eine Ära, die zeigt, dass auch prominente Paare abseits des Rampenlichts ihren eigenen Weg gehen können.