Gemeinsam mit ihren zwei Töchtern lebten Barack (63) und Michelle Obama (61) von 2009 bis 2017 im Weißen Haus. Die ehemalige First Lady hat nun verraten, dass sich ihr Ehemann eigentlich drei Kinder gewünscht habe, sie ihm diesen Wunsch aber ausgeschlagen hat.

Nach der Geburt ihrer beiden Töchter Malia (26) und Sasha (23) habe der frühere US-Präsident den Wunsch geäußert, die Familie zu erweitern, erklärt Michelle Obama im Podcast "Not Gonna Lie" von Kylie Kelce, in dem sie am 20. März einen Überraschungsauftritt hatte. Sie selbst habe das entschieden abgelehnt und scherzt: "Ich sagte, wir hatten Glück mit unseren beiden. Ich habe das Gefühl, dass wir beim nächsten Mal ein verrücktes Kind bekommen könnten."

Im Podcast spricht Michelle Obama auch offen über die gemischten Gefühle, die sie nach den Geburten ihrer Töchter hatte. Sie beschreibt eine Mischung aus tiefer Liebe und Sorge sowie ein plötzliches, immenses Verantwortungsgefühl. "Ich glaube, die Traurigkeit und das Postpartum, das ich empfand, kam daher, dass man diese Babys so sehr liebt. Man ist sofort mit ihnen verbunden und denkt: 'Oh mein Gott, du hast nur mich. Du tust mir so leid. Ich wünschte, du hättest ein Elternteil'", sagte sie.

Deshalb will Michelle Obama nicht in die Politik

Ihre Töchter seien auch der Grund, warum Michelle Obama nie eine politische Karriere in Betracht gezogen habe - obwohl sie seit dem Ende der Präsidentschaft ihres Ehemanns immer wieder von zahlreichen Menschen darum gebeten wird. "Der Gedanke, die beiden wieder ins Rampenlicht zu rücken, wo sie sich gerade etabliert haben ... Ich denke, wir haben genug getan. Sie haben ihre Zeit bereits abgesessen", erklärt sie. "Ich wollte, dass sie die Freiheit haben, nicht die Augen der Welt auf sich zu haben. Wenn Menschen mich das fragen, dann haben sie keine Ahnung, was für Opfer Kinder bringen, wenn ihre Eltern in dieser Rolle sind."

Das machen Malia und Sasha Obama heute

Michelle und Barack Obama sind seit 1992 verheiratet. Ihre Töchter kamen 1998 und 2001 zur Welt. 2008 wurde Barack Obama zum 44. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt und im Januar 2009 bezog die Familie ihre Residenz im Weißen Haus in Washington D.C., die jüngere Tochter war das jüngste Kind im Weißen Haus seit John F. Kennedy Jr. im Jahr 1961.

Seit dem Ende der Obama-Präsidentschaft im Januar 2017 treten die beiden Töchter nur noch selten öffentlich auf. Laut "People" leben sie zusammen in Los Angeles. Malia Obama studierte von 2017 bis 2021 an der Harvard University und arbeitet in der TV- und Filmindustrie. Sasha Obama studierte an der University of Michigan und machte 2023 ihren Abschluss in Soziologie an der University of Southern California.