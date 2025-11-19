Zawe Ashton und Tom Hiddleston besuchten gemeinsam die "GQ Men of the Year Awards" - ihr erster öffentlicher Auftritt seit der Geburt ihres zweiten Kindes. Anfang der Woche bestätigte die Schauspielerin die Geburt via Instagram, nachdem sie ihre Schwangerschaft bereits im Juni bekannt gegeben hatte.
Zawe Ashton (41) hat sich erstmals seit der Geburt ihres zweiten Kindes mit Tom Hiddleston (44) öffentlich gezeigt. Die beiden besuchten gemeinsam die "GQ Men of the Year Awards" in London. Das Paar, das sehr auf Privatsphäre bedacht ist, hat bereits ein Kind, das im Oktober 2022 geboren wurde.