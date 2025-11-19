Zawe Ashton und Tom Hiddleston besuchten gemeinsam die "GQ Men of the Year Awards" - ihr erster öffentlicher Auftritt seit der Geburt ihres zweiten Kindes. Anfang der Woche bestätigte die Schauspielerin die Geburt via Instagram, nachdem sie ihre Schwangerschaft bereits im Juni bekannt gegeben hatte.

Zawe Ashton (41) hat sich erstmals seit der Geburt ihres zweiten Kindes mit Tom Hiddleston (44) öffentlich gezeigt. Die beiden besuchten gemeinsam die "GQ Men of the Year Awards" in London. Das Paar, das sehr auf Privatsphäre bedacht ist, hat bereits ein Kind, das im Oktober 2022 geboren wurde.

Anfang der Woche bestätigte sie nach einem Besuch einer Wohltätigkeitsorganisation für Familien die Geburt von Baby Nummer zwei auf Instagram. Der Besuch bei der Charity-Organisation sei ein "Meilenstein" in ihrer "Erholung nach der Geburt" gewesen, schrieb sie zu Bildern ihres Ausflugs. Ihre Schwangerschaft gab die Schauspielerin im Juni in einem Interview mit der "Vogue" bekannt.

Entgegen Gerüchten nicht offiziell verheiratet

Im Juli stellte Zawe Ashton klar, dass sie und Tom Hiddleston noch nicht geheiratet haben, nachdem Spekulationen aufgekommen waren, sie hätten sich heimlich das Jawort gegeben. "Wir sind seit Langem verlobt und es gab schon Artikel, die uns als Mann und Frau bezeichnet haben", erklärte Ashton.

Im Podcast von Sängerin Lily Allen (40) betonte sie: "Es ist nur eine semantische Sache. Wir nennen uns gegenseitig Ehemann und Ehefrau, haben aber noch nicht offiziell geheiratet."

Das Paar lernte sich 2019 bei der Theaterproduktion "Betrayal" in London kennen und trat gemeinsam später am Broadway auf. Ihre erste öffentliche Premiere als Paar feierten Ashton und Hiddleston bei den Tony Awards 2021.