Sie sorgten für das wohl größte Liebes-Mysterium im sommerlichen Hollywood. Allerorts wurde spekuliert, ob Pamela Anderson und Liam Neeson ein Paar sind. Die Schauspielerin berichtet jetzt offen, wie die beiden zueinander stehen.
Im Sommer war Hollywood ganz entzückt und die gesamte Welt tuschelte. Alle stellten sich die Frage: Sind Pamela Anderson (58) und Liam Neeson (73) ein Paar? Während die einen auf eine Beziehung hofften, glaubten andere, dass es sich nur um einen PR-Gag für den neuen Film der beiden handelt. Die ehemalige "Baywatch"-Nixe spricht jetzt offen darüber und bestätigt, dass es sich tatsächlich um eine kurze Romanze gehandelt hat.