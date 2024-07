Bei "Schlag den Star" kommt es am Samstag zu einem besonderen Duell: Bushido und Anna-Maria Ferchichi treten gegen Wayne und Annemarie Carpendale an. Wer gewinnt das erste Liebespaar-Duell?

Premiere bei "Schlag den Star": Am kommenden Samstag (20:15 Uhr, ProSieben und Joyn) treten mit Bushido (45) und Anna-Maria Ferchichi (42) sowie Wayne (47) und Annemarie Carpendale (46) zum ersten Mal zwei Ehepaare gegeneinander an.

"Vor ihr habe ich Schiss"

Anis Ferchichi, wie Bushido mit bürgerlichem Namen heißt, gibt sich in einer Pressemitteilung des Senders bereits siegessicher. "Den Berufssohn mit Anhang machen wir platt. Ihr könnt direkt wieder einpacken, ihr Lappen." Der Schauspieler Wayne Carpendale scheint den Rapper nicht zu fürchten. "Rapper? Sind das nicht die, die fürs Singen zu schlecht sind?".

Seine Ehefrau Annemarie Carpendale geht dagegen mit gemischten Gefühlen in den Wettkampf. "Er ist ja ganz niedlich - aber vor ihr hab' ich Schiss." Bushido gibt seiner Kontrahentin recht: "Sie fährt die Krallen aus, wenn sie was will", beschreibt er seine Ehefrau.

Die Ehepaare im Überblick

Bushido ist seit 12 Jahren mit Anna-Maria Ferchichi verheiratet. Gemeinsam haben sie sieben Kinder, ein weiteres brachte die 42-Jährige in die Ehe mit. Wayne und Annemarie Carpendale gaben sich 2013 das Jawort und sind Eltern eines Sohnes.

Bei "Schlag den Star" treten die beiden Paare in bis zu 15 Runden im direkten Duell gegeneinander an. Die Gewinner erhalten 100.000 Euro. Matthias Opdenhövel (53) führt durch den Abend, Ron Ringguth (58) kommentiert.