Paar bestätigt die Geburt: Samuel Koch ist Vater geworden

1 Samuel Koch und Sarah Elena Koch sind seit 2016 verheiratet. Foto: Imago Images/Frederick Keiller

Samuel Koch und seine Ehefrau Sarah Elena Koch sind Eltern geworden. Der Schauspieler erklärte zur Geburt seines Sohnes: "Wir sind schockverliebt."











Link kopiert



Samuel Koch (38) und seine Ehefrau Sarah Elena Koch (40) haben die Geburt ihres Sohnes Romeo Caspar verkündet. Der "Bild"-Zeitung erzählten sie über ihr neues Glück: "Mal hüpft unser Herz, plötzlich droht es zu schmelzen. Gefühle, die nicht in Worte zu fassen sind." Das Schauspielerpaar sei "nun ganz offiziell Mama und Papa. Die erste Rolle - ganz ohne Casting - die nicht wir, sondern die uns schon jetzt gänzlich ausfüllt."