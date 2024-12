Paar begrüßte im Juli das erste Kind: An Weihnachten: Riverdale-Star Vanessa Morgan verkündet Verlobung

"Riverdale"-Star Vanessa Morgan (32) hat ihren Followerinnen und Followern an Heiligabend einen weiteren Anlass zum Feiern gegeben. Die Schauspielerin verkündete am 24. Dezember, sich mit ihrem Partner James Karnik verlobt zu haben. "Frohe Weihnachten von mir und meinem Verlobten", schrieb sie zu einer Bilderreihe.

Auf den Fotos sind die beiden umgeben von Lichtinstallationen zu sehen, wie sie sich anstrahlen und Zärtlichkeiten austauschen. Den Antrag machte ihr der Basketballer "People" zufolge bereits am 21. Dezember bei dem Lichterfestival Glow Langley in Kanada. "Wir gingen spazieren, und ich dachte wirklich, er würde mir am Weihnachtsmorgen einen Heiratsantrag machen, also war ich völlig überrascht, als es passierte", verriet Morgan dem Magazin.

Sie habe sich aufgrund der Fußverletzung ihres Partners gewundert, dass dieser mit ihr das Festival besuchen wollte. "Ich fragte ihn, ob er sicher sei, dass er auf Krücken gehen wolle, und er sagte: "Für dich tue ich es. Ich weiß, wie sehr du das liebst.' Das kam mir ein bisschen verdächtig vor, aber ich habe mir nicht viel dabei gedacht", erzählte sie. Erst als Karnik sich plötzlich bückte, um etwas an seinen Schuhen zu richten, sei sie aufmerksam geworden. "Er ließ seine Krücken fallen, kniete sich hin und machte mir einen Heiratsantrag", so Morgan.

Paar freute sich im Sommer über Geburt einer Tochter

Als Verlobungsring wählte Karnik einen ovalen Diamanten mit 4,64 Karat, den ein Band aus Roségold umschließ. Den Ring hielt die Schauspielerin, die mit ihrer Rolle als Toni Topaz in "Riverdale" bekannt wurde, auf einigen Bildern stolz in die Kamera. "Als ich den Ring sah, war er einfach umwerfend, und in diesem magischen Moment, mit den Lichtern um uns herum, fühlte er sich wie das beste Weihnachtsgeschenk aller Zeiten an", erinnerte sie sich.

In diesem Jahr konnten sich Morgan und Karnik bereits über die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes freuen. Am 27. Juli brachte die Schauspielerin Tochter Kaia Autumn Skye auf die Welt, wie sie auf Instagram im August bekannt gab. Die "Teen Buzz"-Darstellerin bringt zudem ihren Sohn River (3) mit in die bevorstehende Ehe. Den Sohn bekam sie mit Ex-Mann Michael Kopech (28). Nach etwa einem halben Jahr als verheiratetes Paar reichte der Baseballspieler damals Medienberichten zufolge die Scheidung ein.