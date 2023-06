1 Jennifer und Nico Kriebel hätten sich ohne ein kurioses Missgeschick nie kennen gelernt. Foto: privat/Kriebel

Jennifer und Nico Kriebel aus Waiblingen finden durch ein kurioses Missgeschick zueinander. Im Zug nach Freiburg blicken sie sich das erste Mal in die Augen. Vom ersten Date bis heute – das ist ihre Liebesgeschichte.









Jennifer trifft fast der Schlag, als sie im Mai 2010 in Stuttgart in den Zug steigt. Alles voller grölender BVB-Fans. Jennifer und ihre Schwester sind Anfang zwanzig und auf dem Weg nach Freiburg, wo sie ihre Mutter in der Kur besuchen. Sie lassen sich zwischen den Fußballfans in einem Vierersitz nieder. Na, das kann ja eine schöne Fahrt werden!