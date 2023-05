1 Die zweite Impfung nach der ersten mit Johnson & Johnson gilt plötzlich nicht mehr als "Booster". Foto: © itchaznong / Montage: Kleinau

Diese Nachricht sorgt bei vielen für Alarm: Wer mit Johnson & Johnson geimpft wurde, der hat plötzlich einen anderen Impfstatus. Blöd auch, wenn das – wie bei einem Paar aus dem Kreis Rottweil – kurz vor der Hochzeit passiert.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Kreis Rottweil - Wenn die Eheschließung bevorsteht und man sich seit Wochen durchs Corona-Regelwerk kämpft, dann sorgt diese Nachricht für Krisenstimmung: Wie am Dienstag bekannt wurde, hat der Bund die Kriterien für all jene geändert, die mit Johnson & Johnson geimpft wurden. Aber was heißt das nun genau? Und kann der Bräutigam denn nun problemlos ins Restaurant? Am Mittwoch kommt kurz Panik auf, bei einem jungen Paar aus dem Kreis Rottweil. Und sie ärgern sich: "Was für ein Durcheinander."