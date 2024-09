Pa aufs Maul: Stefan Raab erobert mit seinem neuen Song die Charts

Nach seinem TV-Comeback am 14. September startet Stefan Raab (57) jetzt auch wieder musikalisch durch: Der Entertainment-Tausendsassa erobert mit seinem Song "Pa aufs Maul", den er vor seinem Boxkampf gegen Regina Halmich (47) live in RTL zum Besten gab, die Charts.

Bereits einen Tag nach der Fernsehpremiere setzte sich das Lied am Sonntagabend an die Spitze der deutschen iTunes-Charts und ließ "The Emptiness Mach" von Linkin Park hinter sich. Unterstützung bei seiner musikalischen Rückkehr erhält Raab von den Berliner Rappern Sido (43) und Ski Aggu (26). Sie waren am Samstagabend auch im PSD Bankd Dome in Düsseldorf dabei. Bevor die drei mit Unterstützung zahlreicher Tänzerinnen den Song performten, schwebte erstmal Fitnessqueen Pamela Reif (28) als Engel durch die ausverkaufte Halle.

Allein am Boxsack trainiert

Nachdem Raab "Pa aufs Maul" präsentiert hatte, zeigte er seinen mit Spannung erwarteten Körper. Er zog den weißen Anzug aus und spannte auf einem Podest hoch über den Köpfen der rund 13.500 Besucher seine Muskeln an. Die einstige "Killerplauze" hatte sich im Vorfeld des dritten Aufeinandertreffens mit Ex-Box-Weltmeisterin Regina Halmich gestählt.

"Das habe ich alles selbst gemacht. Ich habe mir im Internet Videos angeguckt und einen Sack - 45 Kilo - beim Boxsportbedarf gekauft", verriet der ehemalige "tv total"-Gastgeber in der anschließenden Pressekonferenz. Erst im letzten Monat vor dem Kampf habe er sich Hilfe von Boxer Nelvie Tiafack (25) für sein Training geholt. Dank einer strikten Ernährung habe er zehn Kilo verloren, sodass er schließlich ein Kampfgewicht von 85 Kilo in den Ring brachte: "Ich habe nur Hähnchen und Salat gegessen und Wasser getrunken."

Genutzt hat ihm sein trainierter Körper allerdings nicht allzu viel: Er überstand zwar alle sechs Runden gegen Halmich, war jedoch schnell außer Atem. Boxerisch war die 51-Kilo-Frau ihrem Gegner haushoch überlegen und ging erneut als Siegerin hervor.

Neue Streamingshow ab 18. September

Der Boxkampf markiert das große TV-Comeback von Raab nach fast zehnjähriger Bildschirm-Abstinenz. Nach der Niederlage verkündete er, dass er wieder Lust auf Shows und sich für fünf Jahre bei RTL verpflichtet habe. Ab 18. September gibt es immer mittwochs ab 20.10 Uhr die Spielshow "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" bei RTL+.