Ozzy Osbourne: Zwei Dokumentationen beleuchten sein letztes Kapitel

BBC und Paramount+ arbeiten jeweils an einer Dokumentation über Ozzy Osbourne. Schon im Herbst sollen die beiden Formate erscheinen, die sich Osbournes Leben und auch seinen letzten Monaten widmen.
Noch in diesem Jahr sollen zwei Dokumentationen über Ozzy Osbourne (1948-2025) erscheinen, die auch die letzten Monate der Metal-Legende nachzeichnen sollen. Wie die Boulevardzeitung "The Sun" berichtet, erhielten sowohl die BBC als auch der Streamingdienst Paramount+ drei Jahre lang Zugang zu Osbourne und seiner Familie. Im Herbst könnten beide innerhalb von Wochen erscheinen, spekuliert die Zeitung.