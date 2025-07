Ozzy Osbourne: Was ist zur Todesursache bekannt?

Die Nachricht wurde durch eine offizielle Mitteilung seiner Familie bekanntgegeben, die unter anderem auf dem offiziellen Instagram-Profil des Sängers veröffentlicht wurde: „Mit mehr Trauer, als Worte ausdrücken können, müssen wir mitteilen, dass unser geliebter Ozzy Osbourne heute Morgen verstorben ist. Er war bei seiner Familie und von Liebe umgeben“, heißt es in der Erklärung. Ergänzt wurde die Botschaft noch durch die Worte: „Wir bitten alle, die Privatsphäre unserer Familie in dieser Zeit zu respektieren.“

Keine Angaben zur Todesursache

Osbourne Familie machte keine Angaben zur Todesursache. Auch aus anderen Quellen ist bislang nichts bekannt. Auf der Instagram-Seite von Black Sabbath wurde ein Foto mit der Unterschrift „Ozzy Forever“ gepostet. Es bleibt also offen, woran der Sänger gestorben ist.

Osbourne litt an Parkinson

Bereits seit mehreren Jahren litt Ozzy Osbourne an Parkinson. Dabei handelt es sich um eine chronisch fortschreitende neurologische Erkrankung, die seine Gesundheit und sein öffentliches Leben zunehmend beeinflusste. Die Diagnose wurde im Jahr 2020 von ihm selbst öffentlich gemacht. In den letzten Jahren verschlechterte sich sein Gesundheitszustand weiter. Trotz schwerer körperlicher Einschränkungen trat er noch am 5. Juli 2025 zu einem letzten Abschiedskonzert in seiner Heimatstadt Birmingham auf.