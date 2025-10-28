Ozzy-Osbourne Tochter Kelly: Erster Geburtstag ohne Vater

Am Montag feierte Kelly Osbourne ihren Geburtstag - zum ersten Mal ohne ihren Vater Ozzy. Die Black-Sabbath-Legende starb im Juli nach einem Herzstillstand. Auf Instagram teilte die Tochter des Rockmusikers bewegende Erinnerungen an die Geburtstagskarten ihres Vaters.

Am Montag stand für Kelly Osbourne ein besonders schwerer Tag an: Sie wurde 41 Jahre alt, doch zum ersten Mal in ihrem Leben konnte sie ihren Geburtstag nicht mit ihrem Vater verbringen. Ozzy Osbourne (1948-2025), die Rocklegende von Black Sabbath, verstarb am 22. Juli im Alter von 76 Jahren in seinem Anwesen in Buckinghamshire nach einem Herzstillstand infolge eines akuten Herzinfarkts. Sein Tod kam nur zwei Wochen nach seinem letzten Auftritt - einem emotionalen Abschiedskonzert mit Black Sabbath im Villa Park in Birmingham.

"Ich liebe dich, Daddy" Noch vor ihrem Geburtstag meldete sich Kelly bei ihren Instagram-Followern mit einer zutiefst persönlichen Botschaft. Sie veröffentlichte Fotos von Geburtstagskarten, die Ozzy ihr im Laufe der Jahre geschenkt hatte, und schrieb dazu: "Morgen wird eine Premiere für mich. Der erste Geburtstag ohne meinen Dad." Was sie am meisten vermissen wird? "Jedes Jahr habe ich mich am meisten darauf gefreut, den Tag mit ihm zu verbringen und seine Karten zu bekommen."

Die Gewissheit, nie wieder eine dieser persönlichen Zeilen von ihrem Vater zu erhalten, trifft sie hart, wie Osbourne deutlich macht. "Das Wissen, dass ich nie wieder eine bekomme, zerreißt mir das Herz. Hier sind nur ein paar davon. Sie waren immer kurz, schlicht, aber sie sagten alles, was ich hören musste. Ich liebe dich, Daddy. Morgen wird ohne dich schrecklich sein." Zu ihren Worten postete sie auch eine Reihe von Throwback-Fotos, die sie gemeinsam mit ihrem berühmten Vater zeigen.

An Kellys Geburtstag meldete sich Mutter Sharon Osbourne (73) ebenfalls bei Instagram zu Wort. Zu einem gemeinsamen Foto mit ihrer Tochter schrieb sie: "Alles Gute zum Geburtstag, Kelly! Ich bin so stolz auf dich, du bedeutest mir alles." Kellys Bruder Jack Osbourne (39) wünschte seiner Schwester in einer Instagram-Story "viele weitere Jahre dieser Energie" und veröffentlichte zum Text passend ein altes Kinderbild der beiden, auf dem Kelly Grimassen schneidet.

Kelly Osbournes Partner Sid Wilson (48), der nach dem Konzert im Villa Park vor ihren Eltern um ihre Hand anhielt, sendete ebenfalls Glückwünsche in einem Posting, das ein Foto von Kelly mit Sohn Sidney (2) zeigt, und beschrieb das Geburtstagskind als "mein Leben, meine Liebe, mein Ein und Alles".