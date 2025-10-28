Ozzy-Osbourne Tochter Kelly: Erster Geburtstag ohne Vater

Am Montag feierte Kelly Osbourne ihren Geburtstag - zum ersten Mal ohne ihren Vater Ozzy. Die Black-Sabbath-Legende starb im Juli nach einem Herzstillstand. Auf Instagram teilte die Tochter des Rockmusikers bewegende Erinnerungen an die Geburtstagskarten ihres Vaters.
Am Montag stand für Kelly Osbourne ein besonders schwerer Tag an: Sie wurde 41 Jahre alt, doch zum ersten Mal in ihrem Leben konnte sie ihren Geburtstag nicht mit ihrem Vater verbringen. Ozzy Osbourne (1948-2025), die Rocklegende von Black Sabbath, verstarb am 22. Juli im Alter von 76 Jahren in seinem Anwesen in Buckinghamshire nach einem Herzstillstand infolge eines akuten Herzinfarkts. Sein Tod kam nur zwei Wochen nach seinem letzten Auftritt - einem emotionalen Abschiedskonzert mit Black Sabbath im Villa Park in Birmingham.