Ozzy Osbourne: Tochter Aimee bricht in neuer Doku ihr Schweigen

Sechs Jahre vor seinem Tod stürzte Ozzy Osbourne schwer. Davon konnte sich die Metal-Legende nie wieder vollständig erholen, wie seine Tochter Aimee jetzt enthüllt.
Am 7. Oktober ist der Dokumentarfilm "Ozzy: No Escape From Now" erschienen. Er beleuchtet die letzten sechs Jahre im Leben von Metal-Legende Ozzy Osbourne (1948-2025). Der Musiker brach sich 2019 bei einem nächtlichen Sturz das Genick und musste operiert werden. In der Doku berichtet Tochter Aimee Osbourne (42), ihr Vater sei von dem Unfall "traumatisiert" gewesen und habe sich davon nie vollständig "erholen können". Im Familienkreis habe er seither oft "abwesend" gewirkt.