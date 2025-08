Ozzy Osbourne starb am 22. Juli: Kelly Osbourne meldet sich nach Beerdigung ihres Vaters

1 Kelly Osbourne trauert um ihren Vater Ozzy Osbourne. Foto: imago/i Images / Stephen Lock / i-Images

Kelly Osbourne bricht ihr Schweigen nach der Beerdigung ihres Vaters Ozzy Osbourne und zeigt einen Blumengruß für den Black-Sabbath-Sänger von der privaten Beerdigung.











Einen Tag, nachdem Ozzy Osbourne (1948-2025) in einer privaten Zeremonie im Haus der Familie in Buckinghamshire beigesetzt wurde, meldete sich seine Tochter Kelly Osbourne (40) mit einem Bild in ihren Instagram-Stories. Das Foto zeigt einen riesigen Blumenschmuck in Form eines Schriftzuges am Ufer des kleinen Sees auf dem Familienanwesen. Zu lesen ist "Ozzy Fucking Osbourne". Der legendäre Black-Sabbath-Sänger war am 22. Juli 2025 im Alter von 76 Jahren im Kreis seiner Familie gestorben.