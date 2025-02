1 Ozzy Osbourne wird sich im Juli mit einem Spektakel von der Bühne verabschieden. Foto: imago/Funke Foto Services / Sebastian Konopka

Im Juli wird sich Ozzy Osbourne mit seiner Band Black Sabbath von der Bühne verabschieden. Das letzte Konzert wird ein Metal-Spektakel mit zahlreichen Stars und weiteren Bands - doch das hat seinen Preis.











Fans von Black Sabbath kritisieren die Preise für die Abschiedsshow der Band am 5. Juli in Birmingham. Im Vorverkauf wurden die Karten für das Metal-Spektakel mit dem Titel "Back to the Beginning" am Dienstagmorgen für 236 bis 1.000 Euro verkauft.