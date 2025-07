Am 30. Juli 2025 verabschiedet sich die Weltöffentlichkeit von Rocklegende Ozzy Osbourne. Der Sänger, der am 22. Juli im Alter von 76 Jahren gestorben ist, wird heute in seiner Heimatstadt Birmingham mit einem öffentlichen Trauerzug geehrt.

Die Prozession startet um 13 Uhr britischer Zeit (14 Uhr MESZ) in der Broad Street im Stadtzentrum und führt zur bekannten Black Sabbath Bridge – dem Ort, an dem Fans seit Tagen Blumen, Kerzen und Nachrichten niederlegen. Bereits ab 7 Uhr morgens wurde die Straße für den Verkehr gesperrt.

Begleitet wird der Trauerzug von der lokalen Brassband „Bostin’ Brass“. Laut dem Bürgermeister von Birmingham, Zafar Iqbal, wird mit Tausenden Besucherinnen und Besuchern gerechnet. „Ozzy war mehr als eine Musiklegende – er war ein Sohn Birminghams“, erklärte er gegenüber der BBC.

Livestream der Beerdigung – (Noch) nicht live

Ein offizieller Livestream der Veranstaltung ist über die Website blacksabbathbench.co.uk angekündigt. Doch Stand jetzt (13:30 Uhr MESZ) ist dieser noch nicht aktiv oder nur eingeschränkt erreichbar. Laut „Birmingham Live“ berichten zahlreiche Fans von Verbindungsproblemen – offenbar ist der große Andrang auf die Seite zu viel für die Server.

Alternativ bieten verschiedene Medien auf YouTube Livestreams an, und auch auf Social-Media-Kanälen sind vereinzelt Live-Bilder und Updates verfügbar.

Private Trauerfeier im kleinen Kreis

Nach dem öffentlichen Abschied in Birmingham folgt am Donnerstag eine private Trauerfeier im engsten Kreis in Gerrards Cross (Buckinghamshire). Geladen sind prominente Freunde und Weggefährten. Bestätigt sind unter anderem Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward – die originalen Black-Sabbath-Mitglieder. Auch James Hetfield (Metallica) und Sir Elton John sollen an der Trauerfeier teilnehmen, sowie der britische Musiker Yungblud, der eine Rede halten soll.

Letzter Auftritt und Zukunftsprojekte

Am 5. Juli, nur wenige Wochen vor seinem Tod, hatte Ozzy Osbourne sein letztes Konzert gegeben – ein Benefizauftritt in Birmingham unter dem Motto „Back To The Beginning“. Der Erlös ging an verschiedene wohltätige Einrichtungen. Ein Konzertfilm dieser Performance soll 2026 erscheinen.

Symbolträchtiger Abschied

Die Anteilnahme ist riesig – nicht nur in England. In Birmingham laufen Petitionen, um den Flughafen oder eine Bühne des Download-Festivals nach Ozzy zu benennen. Über 50.000 Unterschriften wurden bereits gesammelt. Der heutige Tag markiert einen tief emotionalen Moment für die Rockgeschichte – mit einem würdigen Abschied für den „Prince of Darkness“.