1 Auch Ariana Grande wird nachgesagt, Ozempic verwendet zu haben. Foto: Tinseltown / shutterstock.com

Nach einer drastischen Gewichtsreduktion mit Ozempic wirkt das Gesicht oft eingefallen und gealtert. Doch ist wirklich das Medikament dafür verantwortlich?











Der Begriff "Ozempic Face" hat in den letzten Monaten in den sozialen Medien an Bedeutung gewonnen. Er beschreibt das Phänomen, dass bei manchen Menschen nach der Einnahme des Diabetes- und Abnehmmittels Ozempic (Wirkstoff: Semaglutid) eine starke Veränderung ihrer Gesichtsstruktur auftritt. Die Haut erscheint eingefallen, Falten werden sichtbarer, und das Gesicht wirkt insgesamt schmaler und gealtert. Doch wie kommt es dazu?