Oguzcan Schmid aus Nürtingen: Suche Unternehmen – der Chef bin dann ich!

1 Oguzcan Schmid (links) und Leonhard Wagner sind erst Anfang 30, wollen aber schon jetzt ein Unternehmen kaufen und Geschäftsführer sein. Foto: privat

Der Nürtinger Oguzcan Schmid (32) möchte mit fremdem Geld ein Unternehmen kaufen und führen. Investoren hat er schon, ein Gehalt für die Suche auch. Doch wer möchte ihm sein Unternehmen übergeben?











Was Oguzcan Schmid von seinem künftigen Unternehmen erwartet, ist klar umrissen: solides Wachstum, Jahresgewinn zwischen ein und fünf Millionen Euro, innovationsbereit. Was die Branche betrifft, sollten es am besten Dienstleister sein. „Bodenständig“ solle es zugehen. Dafür biete er „eine flexible, kompetente und langfristig orientierte Nachfolgelösung“.