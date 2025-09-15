Owen Cooper schreibt Geschichte: Jüngster Preisträger der Emmys

Die Serie "Adolescence" hat bei den 77. Emmy Awards sechs Preise eingeheimst. Owen Cooper wurde mit seinem Sieg als bester Nebendarsteller der jüngste männliche Gewinner in einer Schauspielkategorie in der Geschichte des begehrten Fernsehpreises.
Der britische Schauspieler Owen Cooper (15) ist am Sonntagabend bei der 77. Verleihung des Fernsehpreises Emmy in Los Angeles für seine Darstellung des Jamie Miller in der Netflix-Miniserie "Adolescence" als bester Nebendarsteller in der Kategorie Mini- oder Anthologieserie/-film ausgezeichnet worden. Damit wurde er zum jüngsten männlichen Emmy-Gewinner in einer Schauspielkategorie.