Owen Cooper schreibt Geschichte: Jüngster Preisträger der Emmys

Die Serie "Adolescence" hat bei den 77. Emmy Awards sechs Preise eingeheimst. Owen Cooper wurde mit seinem Sieg als bester Nebendarsteller der jüngste männliche Gewinner in einer Schauspielkategorie in der Geschichte des begehrten Fernsehpreises.

Der britische Schauspieler Owen Cooper (15) ist am Sonntagabend bei der 77. Verleihung des Fernsehpreises Emmy in Los Angeles für seine Darstellung des Jamie Miller in der Netflix-Miniserie "Adolescence" als bester Nebendarsteller in der Kategorie Mini- oder Anthologieserie/-film ausgezeichnet worden. Damit wurde er zum jüngsten männlichen Emmy-Gewinner in einer Schauspielkategorie.

"Einfach so surreal" Der Jugendliche setzte sich gegen Javier Bardem ("Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story"), Rob Delaney ("Dying for Sex"), Peter Sarsgaard ("Presumed Innocent"), Bill Camp ("Presumed Innocent") und Ashley Walters ("Adolescence") durch. "Hier oben zu stehen ist einfach so surreal. Ehrlich gesagt, als ich vor ein paar Jahren mit dem Schauspielunterricht begann, hatte ich nicht erwartet, jemals in den Vereinigten Staaten zu sein, geschweige denn hier", sagte Cooper in seiner Dankesrede. "Aber ich denke, der heutige Abend hat bewiesen, dass man im Leben alles erreichen kann, wenn man zuhört, sich konzentriert und seine Komfortzone verlässt. Vor drei Jahren war ich noch nichts. Jetzt bin ich hier. Wenn man zuhört, sich konzentriert und ein bisschen aus seiner Komfortzone heraustritt, wen kümmert es dann, wenn man sich ein bisschen blamiert?"

Von der Bühne zurück in die Schule

Owen Cooper war in Begleitung seiner Eltern zur Preisverleihung gekommen. Nach seinem Sieg wird er rasch wieder in ein Flugzeug steigen, um am Mittwoch wieder in der Schule sein, wie "Daily Mail" berichtete. Die Lehrer seiner weiterführenden Schule in Warrington haben dem Star eine Woche frei gegeben, damit er für den großen Abend nach Hollywood fliegen kann.

Insgesamt erhielt die Serie "Adolescence" acht Auszeichnungen und 13 Nominierungen. Sie dreht sich um den Schüler Jamie Miller und erzählt seine Geschichte, als er des Mordes an einer Klassenkameradin beschuldigt wird, nachdem er im Internet extreme und frauenfeindliche Inhalte gesehen hat.

Die weiteren Gewinnerinnen und Gewinner

Zu den großen Gewinnern des Abends zählten neben "Adolescence" auch "The Studio", "Hacks", "Severance", "Last Week Tonight With John Oliver" und "The Late Show With Stephen Colbert".

Seth Rogen gewann für "The Studio" vier Emmys , darunter für die beste Comedyserie und den besten Schauspieler. Außerdem wurde er für die beste Regie ausgezeichnet und teilte sich die Auszeichnung für das beste Drehbuch mit Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory und Frida Perez.

"The Pitt" gewann drei Emmys, darunter den für die beste Dramaserie. Noah Wyle wurde als bester Schauspieler in einer Dramaserie ausgezeichnet . Überraschenderweise gewann Katherine LaNasa für "The Pitt" den Emmy als beste Nebendarstellerin in einer Dramaserie und setzte sich damit gegen eine Gruppe aus vier Stars von "The White Lotus" durch. Eine weitere Überraschung war, dass Jeff Hiller für seine Rolle als bester Nebendarsteller in einer Comedy-Serie für "Somebody Somewhere" gewann und sich damit gegen Größen wie Harrison Ford durchsetzte, der für seinen ersten Emmy nominiert war.

Die "Late Show" mit Stephen Colbert gewann den Preis für die beste Talkserie - zwei Monate nachdem CBS die Absetzung der Serie bekannt gegeben hatte . Er und seine Mitarbeiter erhielten stehende Ovationen und viele im Publikum skandierten "Stephen! Stephen!", als sie die Bühne betraten.

Tramell Tillman wurde für seine Rolle in "Severance" als bester Nebendarsteller in einer Dramaserie ausgezeichnet, seine Kollegin Britt Lower als beste Schauspielerin in einer Dramaserie. Jean Smart wurde für ihre Komödie "Hacks" als beste Schauspielerin geehrt, ihre Kollegin Hannah Einbinder als beste Nebendarstellerin in einer Comedy-Serie. Cristin Milioti von "The Penguin" wurde zur besten Schauspielerin in einer Mini- oder Anthologieserie oder einem Film gekürt.

"The Traitors" setzte sich als beste Reality-Wettbewerbssendung durch, während "Last Week Tonight With John Oliver" den Emmy für das beste Drehbuch einer Variety-Serie sowie den Preis für das beste Drehbuch einer Variety-Serie gewann und in beiden Kategorien "Saturday Night Live" schlug . "SNL50: The Anniversary Special" setzte sich jedoch in der Kategorie "Bestes Variety-Special (live)" durch. Adam Randall gewann den Preis für die beste Regie einer Dramaserie für "Slow Horses". In der Kategorie "Drehbuch" gewann Dan Gilroy für "Andor" (Dramaserie).