Zu viele Touristen können Reiseziele nachhaltig schädigen. Die Inka-Stadt Machu Picchu zog unlängst die Reißleine. Damit ist sie nicht allein.

Stuttgart - Malerische Orte ziehen unweigerlich Menschen aus aller Welt an. So kämpfen viele Reiseziele mit ausufernden Massen an Touristen. Die einströmenden Besucher sind Segen und Fluch zugleich. Einerseits bringen mehr Besucher auch mehr Geld für die Städte und Regionen, andererseits zerstören zu viele Besucher die Ziele. Gerät die Anzahl der Urlauber aus dem Ruder, spricht man von Overtourism.

Jüngst gab die peruanische Regierung bekannt, den Zugang zur Inka-Stadt Machu Picchu einzuschränken. Für drei wichtige Sehenswürdigkeiten wird der Zutritt zunächst für zwei Wochen streng kontrolliert. Ab 1. Juni sollen dauerhaft neue Regeln gelten. Unesco-Experten warnen schon länger vor den Folgen des Massentourismus für Machu Picchu. Schafft es die Regierung nicht, den Besucherstrom einzudämmen, droht im schlimmsten Fall der Entzug des Weltkulturerbe-Titels.

Einwohner, Städte und Natur beeinträchtigt

Schaden nehmen einerseits die Einwohner der Reiseziele, die beispielsweise mit überfüllten Straßen klarkommen müssen. Oft sind es auch die Städte selbst, zum Beispiel antike Straßen, die dem Druck der Massen nicht standhalten können und instabil werden. Vermüllung und das Zerstören von Naturräumen schädigen außerdem ganze Ökosysteme.

