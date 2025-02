Overline Lips mit Lidschatten: Dieser Beauty-Hack schafft Volumen

Wie schaffen es Stars wie Blake Lively (37) oder Sabrina Carpenter (25), dass ihre Lippen auf dem roten Teppich immer voluminös und prägnant wirken? Natürlich steckt dahinter das Talent erfahrener Make-up-Artists. Doch viele ihrer wirkungsvollen Tricks sind heute kein Geheimnis mehr - besonders nicht für Gen Z, die sich auf TikTok und Instagram über angesagte Beauty-Hacks austauscht.

Overline Lips: Der virale Trick für mehr Fülle

Ein besonders einfacher Trick, der für optisch vollere Lippen sorgt: das Konturieren mit Lidschatten und Eyeliner. Selbst Blake Lively setzt auf diesen cleveren Hack. So lässt sich der Look ganz einfach nachschminken.

Step 1: Die perfekte Basis schaffen

Saubere, gut gepflegte Lippen sind die Voraussetzung für ein makelloses Ergebnis. Nach der Reinigung kann eine leichte Schicht Foundation aufgetragen werden, um eine gleichmäßige Grundlage zu schaffen. Ein wenig Concealer um die Lippen herum sorgt zusätzlich für mehr Definition und kaschiert Unregelmäßigkeiten.

Step 2: Lippen mit Lidschatten konturieren

Jetzt kommt der Gamechanger: Lidschatten als Kontur. Mit einem feinen Lidschattenpinsel einen matten, kühlen Braunton wählen, der etwa ein bis zwei Nuancen dunkler als der eigene Hautton ist. Der Lidschatten wird in einer zarten Linie direkt über der natürlichen Lippenkontur aufgetragen. Dieser sanfte Schatten sorgt für optische Tiefe und lässt die Lippen voller erscheinen.

Step 3: Verblenden für einen soften Effekt

Damit das Ergebnis natürlich bleibt, sollte man den aufgetragenen Lidschatten sanft nach außen verblenden. So entstehen keine harten Kanten, sondern ein subtiler, realistischer Schattierungseffekt. Für zusätzliche Definition kann man den Trick mit einem herkömmlichen Lipliner kombinieren - zuerst mit dem Lidschatten arbeiten, dann den Lipliner auftragen und erneut verblenden.

Step 4: Lippenstift & Gloss für das perfekte Finish

Zum Schluss werden die Lippen mit einem leicht glossy Lippenstift in einem Nude-Ton ausgefüllt. Der ultimative Volumen-Boost? Ein Hauch Lipgloss in der Mitte der Lippen! Das reflektierende Finish sorgt für zusätzliche Dimension und verleiht dem gesamten Look ein luxuriöses Finish.