Unter dem Motto „Sterne zum Trinken“ eröffnet die Outletcity Metzingen erstmalig ein Fine Food Konzept. Die Bollicine Champagne Bar der Marke Taglierè steht für Feinkost-Speisen und -Getränke aus der Reggio Emilia in Italien und präsentiert sich unter dem Motto „Das Leben ist schön“.















Der malerische Ort 30 Kilometer südlich von Stuttgart zählt zu den erfolgreichsten Factory Outlets Europas mit jährlich rund 4,2 Millionen Besuchern aus 185 Nationen. Die Outletcity Metzingen bietet ihren Gästen zahlreiche Premium- und Luxusmarken wie Armani, Etro, Fendi, Valentino, Versace, Vilebrequin und viele weitere in Flagship Outlet Stores mit einer herausragenden Produktauswahl und ganzjährig reduzierten Preisen um bis zu 70 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung.

Die Outletcity Metzingen präsentiert ein kulinarisches Highlight

Die Outletcity Metzingen beweist nun einmal mehr, dass Stil nicht nur eine Frage der Mode ist. Auch kulinarisch gibt es in Deutschlands erstem Outlet einiges zu entdecken. Mitte Oktober eröffnet die Bollicine Champagne Bar.

Das Menü vor Ort ist vielseitig und bietet raffinierte Köstlichkeiten: Vom italienischen Frühstück bis zu einem ganztägigen Speise- und Snack Angebot. Aufgeschnittene Platten, Gerichte mit Rindertatar, Trüffel, geräucherter Lachs und hochwertige Süßspeisen wie Schokoladensalami und süße Tortellini sind auf der erstklassigen Karte zu finden. Dazu gesellen sich eine große Auswahl an Kaffeespezialitäten und Kaltgetränken sowie exquisiter Champagner und Champagner-Cocktails. „Bollicine“, was auf Deutsch übersetzt "perlende Bläschen" bedeutet, lässt keine Wünsche offen.

Luxus-Event: Die Luxury Night in der Outletcity

Alle Leser sind am 20. Oktober herzlich zur Luxury Night in die Outletcity und das neu eröffnete Gastro-Highlight eingeladen. Interessierte können sich auf ein luxuriöses Ambiente untermalt von bekannter Livemusik in prominenter Gesellschaft von Michelle Hunziker, Frauke Ludowig und vielen weiteren freuen.