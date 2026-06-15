Outlet bei Walter Eisenbahnen: Kleine Eisenbahnen lösen in Leonberg große Leidenschaft aus

Beim Modellbahn-Outlet von Walter Eisenbahnen in Leonberg stöbern Besucher zwischen Vitrinen und Regalen voller Loks, Wagen und Zubehör. Der Ort ist viel mehr als nur Verkaufsfläche.
Schon vor der Eingangstür beginnt das Suchen. Auf dem Hof von Walter Eisenbahnen in Leonberg stehen Kisten mit Schienen, Häusern, Zubehör und kleinen Fundstücken. Besucher beugen sich darüber, greifen hinein, vergleichen, legen zurück, nehmen wieder etwas heraus. Drinnen geht es weiter: Regale voller Lokomotiven, Wagen und Originalkartons, Gespräche über Spurgrößen, Ersatzteile und Modelle, die für Außenstehende fast wie eine eigene Sprache klingen.