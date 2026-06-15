Outlet bei Walter Eisenbahnen: Kleine Eisenbahnen lösen in Leonberg große Leidenschaft aus

Beim Modellbahn-Outlet von Walter Eisenbahnen in Leonberg stöbern Besucher zwischen Vitrinen und Regalen voller Loks, Wagen und Zubehör. Der Ort ist viel mehr als nur Verkaufsfläche.

Schon vor der Eingangstür beginnt das Suchen. Auf dem Hof von Walter Eisenbahnen in Leonberg stehen Kisten mit Schienen, Häusern, Zubehör und kleinen Fundstücken. Besucher beugen sich darüber, greifen hinein, vergleichen, legen zurück, nehmen wieder etwas heraus. Drinnen geht es weiter: Regale voller Lokomotiven, Wagen und Originalkartons, Gespräche über Spurgrößen, Ersatzteile und Modelle, die für Außenstehende fast wie eine eigene Sprache klingen.

Es ist Samstagmorgen am Längenbühl in Leonberg. Walter Eisenbahnen hat zum Modellbahn-Outlet eingeladen. Vier Stunden lang, von 8 bis 12 Uhr, öffnen Hans Willi Walter und sein Sohn Till Walter ihre Räume für Besucher. Keller, Erdgeschoss, erstes Obergeschoss – überall stehen Menschen zwischen Kartons, Vitrinen, Regalen und Kisten. Es wird gesucht, gefragt, geprüft, gerechnet und gefachsimpelt. Viele wissen sehr genau, wonach sie suchen. Andere lassen sich treiben und finden am Ende trotzdem etwas.

Rund 200 Besucher bei Walter Eisenbahnen in Leonberg

Die Mitarbeiter sind leicht zu erkennen: weiße T-Shirts, darauf das weiße Walter-W auf blauem Grund und der Satz „Walter kauft Eisenbahnen“. Sie tragen Kisten, beraten Kunden, holen Ware, kassieren. Till Walter steht an diesem Vormittag an der Kasse. Viel Zeit zum Reden bleibt kaum. Rund 200 Besucher werden an diesem Vormittag kommen, schätzt er. Als er morgens um halb sieben eingetroffen sei, hätten bereits vier oder fünf vor der Tür gestanden. Wer früh kommt, hat die größte Auswahl. „Was weg ist, ist weg“, sagt Till Walter.

Stöbern in Regalen: Modellbau-Fans in ihrem Element Foto: Simon Granville

Was Menschen an Modelleisenbahnen so fasziniert? Till Walter muss nicht lange überlegen. „Das ist einfach ein Virus. Man wird angesteckt und wird ihn in der Regel nie wieder los.“ Der Reiz liege auch darin, dass eine Anlage nie fertig werde: hier noch eine Weiche, dort noch ein Tunnel, immer wieder ein neues Teil, eine neue Idee, eine neue Lok. Die einen bauen große Anlagen, andere sammelten Modelle für die Vitrine. Manche machen beides.

Das zeigt sich an diesem Vormittag an vielen Tischen und Regalen. Da wird nicht einfach Ware angesehen. Da werden Modelle begutachtet, verglichen und eingeordnet. Bei einem ICE-Modell der Baureihe 406 beugen sich Stefan Tröster aus Korntal und Markus Rothfuß aus Schömberg über die Verpackung. „Der hat keinen Sound“, sagt Markus Rothfuß. „Da sind die Löcher drin“, erwidert Stefan Tröster. „Der hat aber keinen“, bleibt Rothfuß standhaft.

Für Außenstehende ist die Fülle an Details kaum zu überblicken. Für die beiden ist es Teil ihres Hobbies. Sie kommen nach eigenen Worten jedes Mal zum Outlet. Warum? „Die Auswahl, die Preise sind gut“, sagt Tröster. Und überhaupt: „Wenn man nichts braucht, findet man immer irgendwas.“ Modelleisenbahn sei mehr als ein Hobby, es sei Leidenschaft, sagt er. „Weil man darunter leidet, wenn es nicht geht – und schaffen muss, damit man das Geld dafür hat.“

Auch Christina und Karl aus Weinstadt sind fündig geworden. Sie tragen große Kartons hinaus. Auch sie kommen regelmäßig zum Outlet. Diesmal haben sie unter anderem eine Dampflok, Wagen und einen Decoder gefunden. Decoder sind kleine elektronische Bauteile, mit denen Loks digital gesteuert werden können.

Walter ist international in der Modellbahnszene bekannt

Walter Eisenbahnen ist kein klassisches Ladengeschäft. Das Unternehmen ist vor allem Versandhändler und international in der Modellbahnszene bekannt. An den Outlet-Terminen aber wird der Ort im Gewerbegebiet Leo-West zum Treffpunkt. Hans Willi Walter nennt die Räume seine „heiligen Hallen“. Mehrmals im Jahr gebe es das Lok-Outlet, sagt er. Der Sommertermin sei der größte.

Verkauft werde zu Outletpreisen. Das bedeute, erklärt Walter: „Einkauf plus minimale Spanne.“ Deshalb seien die Termine für viele Kunden interessant. Das Sortiment reicht an diesem Vormittag von Spur Z über Spur N, H0, H0m und Spur 1 bis zur Gartenbahn in Spur G. Es gibt Loks, Wagen, Schienen, Technik, Zubehör und Kartons voller Teile. Besonders im Bereich Gartenbahn ist diesmal viel Ware da. Für Walter geht es aber nicht nur um den Abverkauf. „Wir sind ja sonst im Prinzip für unsere Kunden gar nicht sichtbar“, sagt er. Normalerweise laufe vieles über Versand und Internet. An solchen Tagen entstehe direkter Kontakt. „Es ist ganz anders, mit persönlichem Kontakt zu verkaufen, als nur anonym.“

Loks, Waggons, Gleise: Bei Walter Eisenbahnen in Leonberg gibt es all das. Foto: Simon Granville

Dazu gehört an diesem Samstag auch ein Grill auf dem Balkon im ersten Stock. Dort, wo auch die Regale mit Gartenbahnartikeln stehen, brutzeln Thüringer Rostbratwürste. Einmal im Jahr werde der Grill angeworfen, sagt Walter. Für die Besucher ist die Wurst kostenlos. Auch das gehört zur Atmosphäre: unten Kisten, drinnen Fachgespräche und vom Balkon her Bratwurstduft.

Warum Menschen für das Outlet längere Wege auf sich nehmen, erklärt Ronald Walz aus Rastatt. Er fährt regelmäßig nach Leonberg. „Mein Geldbeutel heult dann halt immer“, sagt er und lacht. Der große Vorteil gegenüber eBay oder anderen Börsen sei, dass er die Ware hier anfassen, anschauen und testen könne. Dann wisse er, dass er etwas bekomme, das funktioniert. Dafür gibt es bei Walter Eisenbahnen einen Prüfstand. Kunden können Loks testen: Fahren sie? Brennt das Licht? Funktioniert die Umschaltung? Tut die Technik, was sie soll? Gerade bei älteren oder gebrauchten Modellen ist das wichtig.

Viele haben schon als Kinder mit den Modellbahnen angefangen

Walz sammelt seit rund 55 Jahren Modelleisenbahnen. Seine erste Bahn bekam er mit acht. Später habe es eine Pause gegeben, dann sei er wieder eingestiegen. Heute hat er im Speicher seines Wohnhauses eine 33 Quadratmeter große Anlage aufgebaut. In seiner Wohnung stehen 21 Vitrinen voller Loks. Besucher hätten schon gesagt: „Das ist ja keine Wohnung, das ist ein Museum.“ Und wie viel Geld über die Jahre in das Hobby geflossen sei? Walz überlegt nicht lange: „Das wäre ein Haus.“

Auch bei Walter Eisenbahnen hat sich das Geschäft im Lauf der Jahre verändert. Früher habe das Unternehmen viel mit Blech-Eisenbahnen aus den 1920er- und 1930er-Jahren gemacht, sagt Till Walter. Heute konzentriere man sich stärker auf Modelle aus der Produktion der vergangenen 30, 40 oder 50 Jahre sowie auf die aktuelle Produktion. Die neuen Modelle seien digital gesteuert und deutlich filigraner.

Hans Willi Walter handelt seit Jahrzehnten mit Modelleisenbahnen. Heute führt er das Unternehmen gemeinsam mit seinem Sohn Till. Die Firma sitzt am Längenbühl in Leonberg und verschickt nach Angaben von Hans Willi Walter täglich etwa 60 bis 80 Pakete. Rund 40.000 Kunden habe Walter Eisenbahnen insgesamt. Viele von ihnen erfahren vom Outlet über Flyer, die den Sendungen beigelegt werden.

Auch aus Australien war bereits ein Kunde in Leonberg

Die meisten Besucher an diesem Samstag kommen aus Baden-Württemberg. Doch der Radius reicht weiter. Ein langjähriger Kunde sei heute aus dem französischen Lothringen angereist, erzählt Hans Willi Walter. Auch aus noch weiter entfernten Regionen gebe es immer wieder Besucher. Ein Kunde aus Sydney habe den Besuch in Leonberg einmal in eine Europareise eingebaut.

Dass Menschen solche Wege auf sich nehmen, hat mit mehr zu tun als mit günstigen Preisen. Modelleisenbahn ist für viele kein Spielzeug. Sie ist Technik, Erinnerung, Sammelkultur, Präzision und oft auch ein Stück eigener Biografie. Manche suchen gezielt ein Modell, das in ihrer Sammlung noch fehlt. Andere schauen nach Ersatzteilen oder technischem Zubehör. Wieder andere stöbern, weil sie wissen, dass gerade die ungeplanten Funde die schönsten sein können.