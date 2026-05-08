Outlaw-Liebesfilm: Hamnet-Stars Paul Mescal und Jessie Buckley drehen neue Romanze

Paul Mescal und Jessie Buckley stehen erneut gemeinsam vor der Kamera. In "Hold On to Your Angels" spielen die beiden "Hamnet"-Stars ein Liebespaar am Rand einer zerfallenen Welt in Louisiana.

Nach ihrem gefeierten Zusammenspiel in dem Shakespeare-Drama "Hamnet" stehen Paul Mescal (30) und Jessie Buckley (36) erneut gemeinsam vor der Kamera. Wie unter anderem der "Hollywood Reporter" berichtet, übernehmen die beiden die Hauptrollen in dem neuen Film "Hold On to Your Angels" von Regisseur Benh Zeitlin.

Zeitlin, der 2012 mit "Beasts of the Southern Wild" international bekannt wurde, beschreibt das Projekt als "Outlaw-Romanze für das Ende Amerikas". Die Geschichte spielt am Rand von Süd-Louisiana und dreht sich um zwei Menschen, die sich inmitten einer zerfallenden Welt ineinander verlieben. Mescal spielt einen Gesetzlosen, Buckley eine "furchtlose Hüterin verlorener Seelen". Gemeinsam geraten sie laut Beschreibung immer tiefer in den Abgrund ihrer untergehenden Bayou-Heimat.

Für die beiden Stars ist es die nächste Zusammenarbeit nach "Hamnet" von Regisseurin Chloé Zhao. Der Film über William Shakespeare und seine Ehefrau Agnes entwickelte sich zuletzt zu einem Kritikerliebling. Besonders Buckleys Performance wurde gefeiert - sie gewann dafür unter anderem den Oscar als beste Hauptdarstellerin.

Firma von Brad Pitt produziert Film

Produziert wird "Hold On to Your Angels" unter anderem von Plan B Entertainment, der Produktionsfirma von Brad Pitt. Ebenfalls beteiligt ist Produzent Alex Coco, der zuletzt mit Sean Bakers "Anora" große Erfolge feierte. Die Dreharbeiten sollen im Februar 2027 beginnen.