Outlaw-Liebesfilm: Hamnet-Stars Paul Mescal und Jessie Buckley drehen neue Romanze

Paul Mescal und Jessie Buckley stehen erneut gemeinsam vor der Kamera. In "Hold On to Your Angels" spielen die beiden "Hamnet"-Stars ein Liebespaar am Rand einer zerfallenen Welt in Louisiana.
Nach ihrem gefeierten Zusammenspiel in dem Shakespeare-Drama "Hamnet" stehen Paul Mescal (30) und Jessie Buckley (36) erneut gemeinsam vor der Kamera. Wie unter anderem der "Hollywood Reporter" berichtet, übernehmen die beiden die Hauptrollen in dem neuen Film "Hold On to Your Angels" von Regisseur Benh Zeitlin.