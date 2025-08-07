Outlander-Star: Nell Hudson ist erstmals Mutter geworden

Nell Hudson ist zum ersten Mal Mutter geworden. Auf Instagram verrät die Schauspielerin das Geschlecht ihres Babys und berichtet, wie es ihr nach der Geburt geht.

Schauspielerin Nell Hudson (34) ist erstmals Mutter geworden. Zusammen mit Ehemann Max King bekam sie eine Tochter, wie sie auf Instagram teilte. "Ich kann nicht glauben, dass jeder Mensch von einer Frau geboren wurde und wir alle tun so, als wäre das ganz normal", schrieb sie und beteuerte, alle Mütter zu bewundern. "Ich bin auf die bestmögliche Weise in zwei Teile zerbrochen", ergänzte der "Outlander"-Star. "Es ist ein Mädchen", verkündete Hudson dann, begleitet von einem roten Herz. Einen Namen verriet sie nicht. Weiter schrieb sie: "Ich brauche ein neues Wort für Liebe."

Dazu teilte sie ein Foto von ihrem Krankenhausbett, wo sie offenbar ihr Baby zur Welt gebracht hatte. Ein zweites Bild zeigt den Arm und die kleine Hand ihrer Tochter.

Unter dem Beitrag gratulierten ihr auch Serienkolleginnen. "Herzlichen Glückwunsch, Mama", kommentierte etwa "Outlander"-Co-Star Lauren Lyle (32). Ihre "Call the Midwife"-Kollegin Jennifer Kirby (36) schrieb: "Ich dachte nur: 'Moment mal ... das machen die Leute ständig? Mehrfach sogar?' Herzlichen Glückwunsch, Liebling".

Paar gab sich erst kürzlich das Jawort

Nell Hudson hatte Anfang März auf Instagram bekannt gegeben, dass sie schwanger ist. "Hallo, es ist schon eine Weile her, ich freue mich sehr, eine große Neuigkeit mit euch zu teilen! Ich bin schwanger", schrieb sie zu einem Bild, auf dem sie lächelnd ihren Babybauch hält.

Rund einen Monat vor der Geburt teilte sie dann Hochzeits-News mit ihren Followern. Es sei "wirklich der schönste Tag meines Lebens" gewesen, schrieb sie zu drei Fotos von ihrem großen Tag. Ihre Flitterwochen verbrachten sie auf der griechischen Insel Korfu, wie in einigen Posts zu sehen ist.