Das Warten hat ein Ende: Am 9. August 2025 startet in Deutschland die neue Serie „Outlander: Blood of My Blood“. Das heiß erwartete Spin-off erzählt die Vorgeschichte der Zeitreise-Liebesgeschichte von Claire und Jamie – und enthüllt dabei ein bislang verborgenes Familiengeheimnis.

Zwei Liebesgeschichten, zwei Zeitebenen

„Blood of My Blood“ ist ein Prequel zur Erfolgsserie „Outlander“ und spielt gleich auf zwei Zeitebenen: In den schottischen Highlands des 18. Jahrhunderts lernen sich Jamies Eltern Ellen MacKenzie (Harriet Slater) und Brian Fraser (Jamie Roy) kennen – obwohl ihre Clans verfeindet sind.

Parallel wird die Geschichte von Claires Eltern Henry Beauchamp (Jeremy Irvine) und Julia Moriston (Hermione Corfield) erzählt, die sich im Ersten Weltkrieg in England begegnen.

Ein Twist verändert dabei die bisher bekannte Vorgeschichte: Claires Eltern sind nicht – wie bisher angenommen – bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Stattdessen reisen sie ebenfalls durch den mysteriösen Steinkreis, der schon Claire in der Originalserie in die Vergangenheit schleuderte. Nach einem tragischen Unfall landen sie im Jahr 1714 – getrennt voneinander und auf der Suche nach einem Weg zurück zueinander.

Start in Deutschland bei MagentaTV

Während die Serie in den USA am 8. August beim Pay-TV-Sender Starz Premiere feiert, kommen deutsche Zuschauer direkt einen Tag später in den Genuss: MagentaTV zeigt „Outlander: Blood of My Blood“ ab dem 9. August 2025. Zum Auftakt werden zwei Folgen veröffentlicht, danach erscheint wöchentlich eine weitere – insgesamt zehn Episoden.

Die erste Folge soll laut Telekom sogar kostenlos und ohne Login abrufbar sein – jeweils täglich ab 22:00 Uhr, da es sich um einen FSK-16-Inhalt handelt. Alle weiteren Episoden bleiben dem MagentaTV-Abo vorbehalten.

Hochkarätiger Cast mit bekannten Figuren

Neben den vier Hauptdarstellern und Hauptdarstellerinnen bringt „Blood of My Blood“ auch jüngere Versionen bekannter Figuren aus „Outlander“ zurück: Murtagh Fitzgibbons (Rory Alexander), Dougal (Sam Retford) und Colum MacKenzie (Séamus McLean Ross) sowie Ned Gowan (Conor McNeill) werden eine Rolle spielen.

Neue Charaktere wie Isaac Grant (Brian McCardie), Mrs. Fitz (Sally Messham) oder Henrys Kamerad Private Charlton (Harry Eaton) ergänzen den Cast. Die Serie stammt erneut von Produzent Matthew B. Roberts, mit Ronald D. Moore, Maril Davis und Diana Gabaldon als beratende Produzentin.

Staffel 2 bereits bestätigt

Noch bevor Folge 1 erscheint, hat Starz bereits eine zweite Staffel von „Blood of My Blood“ in Auftrag gegeben. Ein genaues Startdatum steht nicht fest, es wird jedoch mit einem Release frühestens Ende 2026 gerechnet – voraussichtlich nach dem Finale der Mutterserie, deren achte Staffel aktuell ebenfalls noch aussteht.

Pflichtprogramm für Outlander-Fans

Wer wissen will, wie alles begann, kommt an „Outlander: Blood of My Blood“ nicht vorbei. Die Serie verspricht erneut große Gefühle, dramatische Wendungen – und einen neuen Blick auf Claires und Jamies Vergangenheit.