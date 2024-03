1 Heidi Klum und Tom Kaulitz auf der Oscar-Party von Elton John. Foto: imago/Cover-Images

Zur Oscarverleihung gehören auch die großen Partys in Los Angeles. Heidi Klum und Tom Kaulitz waren dabei gleich doppelt gefragt.











Heidi Klum (50) und Tom Kaulitz (34) haben am Abend der Oscarverleihung (10. März) offenbar jede Menge Spaß gehabt. Die beiden besuchten die "Vanity Fair"-Oscar-Party in Beverly Hills, nachdem sie zuvor schon bei Elton Johns (76) Oscar-Party in West Hollywood gefeiert hatten.